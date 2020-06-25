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Злой гений нерадзурри. Интер - Сассуоло 3:3. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Сассуоло, Серия А, 24 июня 2020

Злой гений нерадзурри. Интер - Сассуоло 3:3. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча 27-го тура чемпионата Италии между Интером и Сассуоло. Команда Антонио Конте дважды вела в счете, но в итоге упустила победу, пропустив третий гол на 89-й минуте. Стоит заметить, что Сассуоло стал в последнее время крайне неудобным соперником для Интера. За последние пять лет нерадзурри смогли обыграть эту команду лишь дважды, еще дважды была зафиксирована ничья, а в семи случаях победу праздновал Сассуоло.

Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло" 3:3

Голы: Лукаку 41 (пен.), Бираги 45+1, Валеро 86 - Капуто 4, Берарди 81 (пен.), Маньяни 89

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В статье: Интер (Милан) "Сассуоло"
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