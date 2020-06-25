Италия
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Неувядающий Джеко. Рома - Сампдория 2:1. Видео голов и обзор матча
Римляне добывают третью победу подряд
Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Сампдория, героем которого стал боснийский форвард римлян Эдин Джеко. Именно его два гола позволили волкам одержать волевую победу. При этом оба гола Эдин забил классными ударами слета. Сейчас на его счету 14 результативных ударов в 26 матчах чемпионата Италии. Рома - пятая с отставанием в шесть очков от Аталанты.
Серия А. 27-й тур
Рома - Сампдория 2:1
Голы: Джеко 64, 85 - Габбьядини 11
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