  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Лиона: Роналду больше не выглядит одним из лучших
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Лиона: Роналду больше не выглядит одним из лучших

Италия
(3 голосов)

Откровения Жана-Мишеля Оля

Президент Лиона: Роналду больше не выглядит одним из лучших
Новина українською

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Оля в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" отметил, что португалец Криштиану Роналду находится не в лучших кондициях. Цитирует Оля La Republica со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Читайте такжеМаурицио Сарри: Надеюсь, что скоро Роналду снова станет тем фантастическим игроком

"Итальянцы будут фаворитами, они подойдут к матчу в хорошей форме. Даже учитывая, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших. Мы постараемся подготовиться. Еще не знаем, сможем ли сыграть товарищеские матчи. В августе нужно вернуть Депая".

Первый матч между туринцами и французами завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона", второй поединок был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, Лига 1 была завершена досрочно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лион Жан-Мишель Ола Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Republica

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...