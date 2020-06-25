Президент Лиона: Роналду больше не выглядит одним из лучших

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Оля в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" отметил, что португалец Криштиану Роналду находится не в лучших кондициях. Цитирует Оля La Republica со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Итальянцы будут фаворитами, они подойдут к матчу в хорошей форме. Даже учитывая, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших. Мы постараемся подготовиться. Еще не знаем, сможем ли сыграть товарищеские матчи. В августе нужно вернуть Депая".

Первый матч между туринцами и французами завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона", второй поединок был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, Лига 1 была завершена досрочно.