Скорость полета мяча во время гола Малиновского в ворота Лацио составила более 100 км/ч

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол и стал лучшим игроком матча против "Лацио".

Украинец сначала проверил Стракошу издали, но потом запустил мощный удар и сделал счет 2:2. Малиновский поразил ворота римлян на 66-й минуте поединка. По информации La Gazzetta dello Sport, мяч летел со скоростью около 106 км/ч.

Занимающая в Серии А четвертое место "Аталанта" обыграла "Лацио", который занимает вторую строчку, со счетом 3:2. При этом команде из Бергамо удалось совершить камбэк.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский отличился зрелищным голом в ворота Лацио.