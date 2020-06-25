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Скорость полета мяча во время гола Малиновского в ворота Лацио составила более 100 км/ч

Италия
(1 голосов)

Руслан забил невероятный гол

Скорость полета мяча во время гола Малиновского в ворота Лацио составила более 100 км/ч
Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол и стал лучшим игроком матча против "Лацио".

Украинец сначала проверил Стракошу издали, но потом запустил мощный удар и сделал счет 2:2. Малиновский поразил ворота римлян на 66-й минуте поединка. По информации La Gazzetta dello Sport, мяч летел со скоростью около 106 км/ч.

Занимающая в Серии А четвертое место "Аталанта" обыграла "Лацио", который занимает вторую строчку, со счетом 3:2. При этом команде из Бергамо удалось совершить камбэк.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский отличился зрелищным голом в ворота Лацио.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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