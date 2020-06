СМИ: Артур согласился на переход в Ювентус

Переход Артура в "Ювентус" полностью согласован. Информацию об этом подтверждают многие авторитетные журналисты.

Бразильский футболист подпишет сделку на пять лет. По новому контракту он будет получать более пяти миллионов евро, не считая различных бонусов. Официально о сделке могут объявить в ближайшее время.

Сумма трансфера составит 70 миллионов евро. В обратном направлении в "Барселону" будет отправлен Миралем Пьянич, за переход которого каталонцы выплатят 60 миллионов. Одним словом, испанская сторона получит 10 миллионов за обмен игроками.

Arthur has accepted Juventus bid! He’s going to join Juventus on a swap deal - Miralem Pjanic (+ €10M) to Barcelona as part of the agreement. Last details to be resolved and then here we go! #Juventus #Barcelona #FCB #transfers