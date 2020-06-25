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СМИ: Артур согласился на переход в Ювентус

Италия
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Все детали были согласованы

СМИ: Артур согласился на переход в Ювентус
UA-Футбол
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Переход Артура в "Ювентус" полностью согласован. Информацию об этом подтверждают многие авторитетные журналисты.

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Бразильский футболист подпишет сделку на пять лет. По новому контракту он будет получать более пяти миллионов евро, не считая различных бонусов. Официально о сделке могут объявить в ближайшее время.

Сумма трансфера составит 70 миллионов евро. В обратном направлении в "Барселону" будет отправлен Миралем Пьянич, за переход которого каталонцы выплатят 60 миллионов. Одним словом, испанская сторона получит 10 миллионов за обмен игроками.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может бесплатно подписать нападающего "ПСЖ".

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
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