Конте дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек

Миланский "Интер" не сумел обыграть "Сассуоло" в матче чемпионата Италии. Этот матч будет иметь не лучшие последствия.

Наставник клуба, Антонио Конте, получил свою пятую желтую карточку и будет вынужден пропустить одну игру. Основной защитник команды, Милан Шкриньяр, пропустит три матча. Вчера он был удален.

Отметим, что сейчас "Интер" занимает третью строчку.