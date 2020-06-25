Италия
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Конте дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек
Он всегда был очень импульсивен
Миланский "Интер" не сумел обыграть "Сассуоло" в матче чемпионата Италии. Этот матч будет иметь не лучшие последствия.
Наставник клуба, Антонио Конте, получил свою пятую желтую карточку и будет вынужден пропустить одну игру. Основной защитник команды, Милан Шкриньяр, пропустит три матча. Вчера он был удален.
Отметим, что сейчас "Интер" занимает третью строчку.
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