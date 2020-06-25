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Сарри: Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о нашем игроке. Я не комментирую других футболистов

Италия
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Жесткий ответ от итальянца

Сарри: Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о нашем игроке. Я не комментирую других футболистов
UA-Футбол
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал слухи об обмене футболистами между его клубом и "Барселоной". Параллельно досталось и наставнику каталонцев.

"Я не знаю ситуацию целиком , но сейчас мы полностью полагаемся на Пьянича. Сейчас он в деликатном положении, но у меня нет сомнений, что он готов отдавать на поле все силы.

Артур? Он игрок другого клуба и бы не хотел о нем говорить. Мне не понравилось, как Сетьен говорил о Пьяниче. Я не люблю обсуждать не моих футболистов", - заявил итальянец.

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Уже завтра "Ювентус" проведет игру против "Лечче".

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Маурицио Сарри Кике Сетьен Артур
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