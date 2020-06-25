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Сарри: Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о нашем игроке. Я не комментирую других футболистов
Жесткий ответ от итальянца
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал слухи об обмене футболистами между его клубом и "Барселоной". Параллельно досталось и наставнику каталонцев.
"Я не знаю ситуацию целиком , но сейчас мы полностью полагаемся на Пьянича. Сейчас он в деликатном положении, но у меня нет сомнений, что он готов отдавать на поле все силы.
Артур? Он игрок другого клуба и бы не хотел о нем говорить. Мне не понравилось, как Сетьен говорил о Пьяниче. Я не люблю обсуждать не моих футболистов", - заявил итальянец.
Уже завтра "Ювентус" проведет игру против "Лечче".