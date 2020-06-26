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"Жемчужине Гасперини завидует весь мир ". Арриго Сакки – про симпатию к команде Руслана Малиновского
Джан Пьеро сколотил отличную банду
Бывший итальянский тренер "Милана" Арриго Сакки очень импонирует стилю "Аталанты" из Бергамо. Цитирует специалиста FantaCalcio.
"Я пропустил начало матча с "Лацио". "Аталанта" проигрывала к тому моменту со счетом 2:0. Я сразу сказал: если "орлы" не забьют третий, то "Аталанта" выиграет. Команда Гасперини работает всеми линиями и является примером для итальянских клубов. Отличные инвестиции, молодежь, гармония руководства и тренерского штаба. Теперь жемчужине Джан Пьеро завидует весь мир. "Аталанта" играет с душой".
"У нас страна тактиков, но Гасперини – стратег с долгосрочным планом. "Бергамаски" защищаются вдесятером и атакуют вдесятером. Иличич и Гомес напоминают мне Гуллита и Ван Бастена, которые в моем "Милане" работали на команду. Они пишут важную страницу в истории футбола. Я никогда не устану ее читать".