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"Жемчужине Гасперини завидует весь мир ". Арриго Сакки – про симпатию к команде Руслана Малиновского

Италия
(3 голосов)

Джан Пьеро сколотил отличную банду

"Жемчужине Гасперини завидует весь мир ". Арриго Сакки – про симпатию к команде Руслана Малиновского
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Бывший итальянский тренер "Милана" Арриго Сакки очень импонирует стилю "Аталанты" из Бергамо. Цитирует специалиста FantaCalcio.

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"Я пропустил начало матча с "Лацио". "Аталанта" проигрывала к тому моменту со счетом 2:0. Я сразу сказал: если "орлы" не забьют третий, то "Аталанта" выиграет. Команда Гасперини работает всеми линиями и является примером для итальянских клубов. Отличные инвестиции, молодежь, гармония руководства и тренерского штаба. Теперь жемчужине Джан Пьеро завидует весь мир. "Аталанта" играет с душой".

"У нас страна тактиков, но Гасперини – стратег с долгосрочным планом. "Бергамаски" защищаются вдесятером и атакуют вдесятером. Иличич и Гомес напоминают мне Гуллита и Ван Бастена, которые в моем "Милане" работали на команду. Они пишут важную страницу в истории футбола. Я никогда не устану ее читать".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Арриго Сакки
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Источник:
FantaCalcio

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