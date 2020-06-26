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25 лет в одном клубе: Паоло Мальдини сегодня празднует свой день рождения

Италия
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Легендарный капитан "россонери"

25 лет в одном клубе: Паоло Мальдини сегодня празднует свой день рождения
Новина українською

Паоло Чезаре Мальдини родился 26 июня 1968 года в Милане. Итальянский футболист являлся многолетним капитаном "россонери" и национальной сборной Италии. Он играл на позиции центрального и левого защитника. Сейчас Паоло работает техническим директором клуба, где отыграл 25 лет. За свою карьеру в "Милане" он вышел на поле в 902 официальных матчах.

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Таким образом, сегодня 52 года исполнилось вице-чемпиону мира-1994 и Европы-2000, 5-кратному победителю Лиги чемпионов и обладателю Суперкубка УЕФА, 7-кратному чемпиону и обладателю Кубка Италии, 5-кратному обладателю Суперкубка страны.

Номер 3 в команде закреплен за Мальдини и по окончанию им карьеры был изъят из оборота. Однако он дал согласие на то, что если один из его сыновей будет играть за клуб, то сможет получить этот номер.

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В статье: Паоло Мальдини Милан
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