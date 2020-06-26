Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капелло: Милану нельзя терять Ибрагимовича
Стоит прислушаться к совету опытного человека
Легендарный наставник "Милана" Фабио Капелло уверен, что "россонери" нужно удержать в команде 38-летнего Златана Ибрагимовича.
"Я говорил уже несколько раз, сейчас "Милану" нельзя терять Златана. Они должны удержать его. Сейчас Ибрагимович - координационный центр команды", - приводит слова итальянца Tuttosport.
Контракт шведского форварда истекает 30-го июня. Златан прибыл в "Милан" в январе, подписав полугодовую сделку. Всего успел провести десять матчей, в которых забил четыре раза.
Отметим, что Капелло пересекался с Ибрагимовичем в Турине. Вместе они проработали два сезона.