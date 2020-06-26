  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Капелло: Милану нельзя терять Ибрагимовича
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капелло: Милану нельзя терять Ибрагимовича

Италия
(1 голосов)

Стоит прислушаться к совету опытного человека

Капелло: Милану нельзя терять Ибрагимовича
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный наставник "Милана" Фабио Капелло уверен, что "россонери" нужно удержать в команде 38-летнего Златана Ибрагимовича.

"Я говорил уже несколько раз, сейчас "Милану" нельзя терять Златана. Они должны удержать его. Сейчас Ибрагимович - координационный центр команды", - приводит слова итальянца Tuttosport.

Контракт шведского форварда истекает 30-го июня. Златан прибыл в "Милан" в январе, подписав полугодовую сделку. Всего успел провести десять матчей, в которых забил четыре раза.

Читайте такжеСМИ: Златан требует у Милана улучшенный контракт – Берлускони готов приютить шведа в случае отказа

Отметим, что Капелло пересекался с Ибрагимовичем в Турине. Вместе они проработали два сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Фабио Капелло Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
26.06.2020 в 21:32
Злата.твоё время тю-тю и пора честь знать!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...