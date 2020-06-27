Серия А. Евгения Шахова и Лечче хватило лишь на тайм в Турине

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лечче" 4:0

Голы: Дибала 53, Криштиану Роналду 62 (пен.), Игуаин 83, Де Лихт 85

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Матюиди, Рабио (Дуглас Коста 52), Пьянич, Бентанкур (Рэмзи 68), Бернардески (Мураторе 77), Дибала (Игуаин 77), Криштиану Роналду

"Лечче": Габриэль, Рисполи, Донати, Лучиони, Пас, Петриччионе (Россеттини 46), Тахцидис, Шахов, Вера (Кальдерони 78), Манкозу (Барак 72), Фалько (Бабакар 63)

Предупреждениe: Бентанкур 37

Удаление: Лучиони 31 (прямая красная)

Солидная победа в Болонье и поражение "Лацио" в Бергамо существенно снизили уровень давления на "Ювентус". Более того - он получил шанс создать временный семиочковый гандикап. "Лечче", после 3:15 в трех последних матчах и из-за травм оставшийся с одним форвардом и восемью полузащитниками с игровыми минутами в сезоне, не должен был помешать этому. Однако до перерыва аутсайдер отлично справлялся с озвученным заданием главного тренера Фабио Ливерани - заставить соперника играть ужасно. И видел шанс впервые в своей истории не проиграть "Юве" третий матч подряд. Прорыв состоялся лишь сразу же после перерыва.

Ливерани боялся, что "Ювентус" начнёт матч давлением и попытается поскорее решить вопрос. Но на деле высокий прессинг хозяев гости легко преодолевали, чётко выходя из обороны через пас. Более того - в первые сорок минут они даже переиграли чемпиона по ударам по воротам, весьма неплохо комбинируя возле его штрафной. Одним из самых заметных на поле был Шахов. Опорник прессинговал в первой линии, с форвардами. Отдал пас под первый удар в матче - Рисполи, в правую часть штрафной, неточный. Далее отобрал мяч в штрафной и сбросил под удар Манкозу, отбитый Щесны. Сбросил и под неточный удар Тахцидиса издали.

А "Ювентус"? Он выглядел как в матчах Кубка, как в большинстве матчей лиги. Стерильное перекатывание мяча, минимум мысли в атаке, плохо прикрытый центр поля. Даже после удаления Лучиони (потерял мяч на ровном месте и сорвал прорыв к воротам Бентанкура) давление началось не сразу. До него можно отметить плохой удар Криштиану Роналду через себя ножницами и выстрел Рабио издали, отбитый Габриэлем. В концовке тайма моменты уже были - Роналду головой с углового и Бернардески после его прострела умудрились не попасть в ворота с четырех метров. Но как минимум ничью в первом тайме "Лечче" полностью заслужил.

"Лечче", начавший матч со схемой 5-3-2, на второй тайм ожидаемо выпустил на поле нового защитника, но почему-то вместо боевитого опорника. И гостям уже не удавалось даже выйти из своей штрафной. После углового Габриэль еле вытащил удар Бонуччи головой в упор. На 53-ей минуте ужасный поперечный пас Шахова позволил Роналду сбросить чуть назад на Дибалу. Удар Пауло с 18-ти метров был великолепным. А на 62-ой вышедший на замену Россеттини сбил Роналду в центре штрафной. Затем состоялся третий гол после пятки Роналду и мощного удара Игуаина. И удар головой Де Лихта после заброса Дугласа Косты. "Лечче" уже не сопротивлялся.

"Ювентус" сохраняет отличный результат на "Алльянц Стадиум" в нынешнем сезоне в лиге - уже 13 побед и ничья в 14-ти матчах. Ныне он опережает "Лацио" на семь очков. У последнего матч в запасе. Завтра он обязан победить "Фиорентину", если еще желает побороться за Скудетто. А "Лечче" остался в зоне вылета. Хотя бы Шахов во второй раз в сезоне отыграл полный матч.