Италия
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Криштиану реализовал 9 из 9 пенальти в этом сезоне Серии А
Всего у португальца 23 гола в чемпионате
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вчера реализовал пенальти в матче с "Лечче" (4:0), который предварительно сам и заработал.
Для Криштиану этот гол с 11-метровой отметки стал девятым в нынешнем сезоне Серии А (всего 9 попыток).
Cristiano Ronaldo has taken nine penalties in Serie A this season:— Squawka Football (@Squawka) June 26, 2020
He's scored every single one. pic.twitter.com/RMiYIZ4g1m
Всего Роналду забил 23 гола в 24 матчах чемпионата Италии.
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