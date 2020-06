Криштиану реализовал 9 из 9 пенальти в этом сезоне Серии А

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вчера реализовал пенальти в матче с "Лечче" (4:0), который предварительно сам и заработал.

Для Криштиану этот гол с 11-метровой отметки стал девятым в нынешнем сезоне Серии А (всего 9 попыток).

Cristiano Ronaldo has taken nine penalties in Serie A this season:























He's scored every single one. pic.twitter.com/RMiYIZ4g1m