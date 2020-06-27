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Криштиану реализовал 9 из 9 пенальти в этом сезоне Серии А

Италия
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Всего у португальца 23 гола в чемпионате

Криштиану реализовал 9 из 9 пенальти в этом сезоне Серии А
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вчера реализовал пенальти в матче с "Лечче" (4:0), который предварительно сам и заработал.

Для Криштиану этот гол с 11-метровой отметки стал девятым в нынешнем сезоне Серии А (всего 9 попыток).

Всего Роналду забил 23 гола в 24 матчах чемпионата Италии.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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