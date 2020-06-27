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Хакими будет зарабатывать в Интере 5 млн евро в год

Италия
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Ашраф близок к переходу в миланский клуб

Хакими будет зарабатывать в Интере 5 млн евро в год
Новина українською

Вингбек "Реала" Ашраф Хакими в ближайшее время станет игроком "Интера".

По информации AS, марокканец отказался возвращаться в королевский клуб после двухлетней аренды в "Боруссии". Ашраф не захотел быть дублёром Дани Карвахаля, выразив желание играть в основе.

Немаловажным фактором также стала и зарплата, предложенная "нерадзурри". В "Интере" Хакими предложили 5-летний контракт на 25 миллионов евро. В то же время "Реал" был не в состоянии пойти на такие траты ради марокканца из-за убытков в связи с пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний Хакими отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ашраф Хакими
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