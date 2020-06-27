Поэт и певец. Истории Марио Корсо и Пьерино Прати

"Интериста" и "миланиста". Ранний дебютант на вершине против странника по арендам. Виртуоз, креативщик против наконечника. Экстраверт, бунтарь, против интроверта, тихого профи. Между Марио Корсо и Пьерино Прати вроде бы немного общего. Но ведь оба были победителями, любимцами болельщиков, значимыми игроками золотого поколения кальчо 60-х. И символично, что скончались (первый - в возрасте 79-ти лет, второй - 73-ех) с интервалом в два дня - 20-го и 22-го июня. Что ж, как сказал священник на церемонии прощания с Прати, они возобновят великолепное дерби в раю. А мы вспомним о них.

Руки вместо ног

Наилучше Марио характеризуют высказывания о нем. В прощальном заявлении "Интера" говорится: "Вечный чемпион. Своей левой ногой он очаровал мир в команде, определившей эру". "У него были руки вместо ног. Он говорил, куда пошлет мяч и посылал идеально. Уникальное чувство и видение игры. Таким как он был разве что Роберто Баджо" (Фабио Капелло). "Он похож на Пауло Дибалу по стилю. Благодаря ему я забил много голов. Он из тех, кто превращает футболку клуба в великую" (Роберто Бонинсенья). А президент Федерации Габриэле Гравина назвал класс, стиль и левую ногу Мариолино "вечным символом нашего футбола".

"Тогда футбол был разделен на рабочих, умирающих на поле, и тех, кто не делал много, но чьё качество позволяло делать вещи внешне легко. И именно вторые, такие как он, заставляли детей мечтать", - заявляет глава Ассоциации Тренеров Ренцо Уливьери. Ассоциация Футболистов назвала его "артистом штрафных ударов". Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта - "гением", "поэтом футбола". Знаменитый режиссер Пьер Паоло Пазолини говорил о "поэте" еще давно. А Массимо Моратти, назвавший его своим любимейшим игроком, заявил: "Он единственный игрок, которого Пеле хотел бы видеть в своей сборной Бразилии".

Даже легенда "Интера" Сандро Маццола признает, что Марио был лучше него, уж точно - в креативе. "И после него такого не было. Все помнят его штрафные удары, но он был особенно силен в другом, во взламывании обороны соперника. Он приходил на правый фланг, соперник шел за ним, и тогда он, смещаясь в центр, левой ногой проходил всех". А его друг детства и бывший арбитр Паоло Казарин также говорит о ноге как руке. И приоткрывает секрет штрафных ударов. "Для него оптимальной дистанцией до "стенки" были восемь метров, не девять. Потому он либо быстро продвигал мяч вперёд, либо ждал пока стенка приблизится".

Конкурент Лобановского

В годы катеначчо игрокам атаки было особенно тяжело. Уж точно - "технарям", и уж точно - "одноногим". Знаменитый журналист Джанни Брера называл Корсо атипичным, наиболее одноногим игроком. Потому достижения этого гения дриблинга и мягких ударов левой ногой и с крайне слабой правой, особенно значили. Именно его в Италии считают изобретателем "сухого листа", причем штрафные удары в подобном стиле он довел до совершенства. Да и удары вообще. "Его левая нога могла быть палкой, крючком, щеткой, бильярдным кием. Удар был иногда плотным и мощным, иногда мягким и кручёным", - восхищается Брера.

Он официально считался левым вингером, но на самом деле играл и под нападающим, и на правом фланге, смещаясь оттуда в центр (новинка для тех лет). Низенький, с опущенными гетрами в южноамериканском стиле, стиле его кумира Омара Сивори, он был южноамериканцем "Интера". Он забил "всего" 94 гола в 509-ти матчах за клуб, но, похоже, отдал еще больше ассистов, что тогда не подсчитывали. Он дебютировал за "Интер" в 16 лет и стал наиболее молодым автором гола в его истории. И остался в клубе на 16 лет. В команде Эленио Эрреры семеро глухо "катеначчили", он создавал, а Маццола и Бонинсенья забивали.

Левая нога Бога

Защищаться Корсо страшно не любил. Да и бегать вообще. Часто он просто стоял, рассказывают, что в жаркие дни прятался на поле в тени. И что обычно он выглядел так, будто только что проснулся. Он не разговаривал с прессой, зато спорил с тренерами и игроками. Однажды даже ударил арбитра в Кубке Чемпионов, из-за чего пропустил финал-1972, проигранный без него. Да и часто нарушал тактические указания. Но "дело в том, что часто Марио был прав. И тогда Эррера делал вид, что он отдал такое указание. А мы знали, что это не так и смеялись как сумасшедшие", - вспоминает Маццола.

Разумеется, диктатор Эррера не любил его. Несмотря на важную роль в двух победах в Кубке Чемпионов и трёх Скудетто (четвёртое он взял уже позднее в качестве капитана, отыграв семь очков у "Милана" при двух очках за победу), несмотря на решающий гол ударом слета в ливень в Межконтинентальном Кубке. Каждое лето тренер требовал продать его. Но обожавший Марио президент Анджело Моратти лгал Эленио об отсутствии предложений. Не любили Мариолино, Мандрагору (маленького демона) за наглость и стиль игры и тренеры сборной, в итоге не взяв ни на один крупный турнир и оставив с 23-мя матчами и четырьмя голами.

Зато болельщики и партнеры по команде обожали его. А после матча в Отборе на Мундиаль-1962, когда Италия вернулась с 0:2 к 4:2 благодаря дублю Корсо в концовке, тренер сборной Израиля Дьюла Манди, работавший в легендарной сборной Венгрии начала 50-х, заявил: "Мы проиграли левой ноге Бога". Кличка прижилась. Марио и вправду не был особо быстрым и дисциплинированным, любил поздние вечеринки. Но и тяжело работал на тренировках над тем, что считал важным. А затем обходил всех, находил всех. Приговаривая: "Лучше одна нога, чем два костыля", "мяч должен бегать, а не я". И мяч у него не только бегал, но и пел.

Невезучий

К Прати также были некоторые претензии. Прежде всего - травмы. Он часто пропускал немалую часть сезона, хроническая проблема паховых колец портила карьеру. Стиль его игры также отличался стоянием - стоянием в штрафной и пассивным ожиданием мяча. И его игнорировали тренеры сборной, оставив с 14-ю матчами и семью мячами. На Чемпионате Мира-1970 главный тренер Ферруччо Валькареджи... забыл включить его имя в список. И даже когда вспомнил и вызвал в Мексику - оставил без игровых минут. В "Скуадре Адзурре" он вчистую уступал её лучшему бомбардиру всех времён - Луиджи Риве.

"Мне не повезло родиться в 30-ти километрах далее, в Швейцарии. Не повезло родиться вингером и отыграть 50 матчей за сборную. Моя единственная ошибка - в том, что я играл в неправильное время. Его время. Мое падение имело название - Луиджи Рива. Он был белым Пеле, на устах у всего мира". Не очень везло Пьерино и в "Милане". Когда этот блондин с длинными волосами в розовой футболке и модных штанах явился в клуб, тогдашний тренер Нерео Рокко заявил: "Я думал, что подписал футболиста, а не певца". И отправлял его в запас "россонери", а также дважды в аренды в низшие дивизионы.

Последняя девятка

И все же в итоге маленький Пьеро заиграл. И забил 102 гола за "Милан" в 209-ти матчах. "Он не умеет играть в футбол, но умеет самое важное в футболе - забивать голы", - в устах жесткого не любившего молодых игроков Рокко это было большим комплиментом. Журналист Серджио Барберо называл его "последней девяткой кальчо". "Он родился в штрафной площадке, обладал отличным нюхом на голы, смертельным ударом, стартовой скоростью". Потому соперники и называли его "чумой". Вратарь и вингер в детстве в зрелости стал идеальным центрфорвардом, бомбардиром. Знаково во времена катеначчо.

Кроме самого нюха на голы, его главным козырем был быстрый набор формы. Он забивал с начала сезона, забивал сразу же после травмы. 15 голов и трофей лучшего бомбардира лиги в сезоне 1967/68 он добыл во всего 23-ех матчах. Он долго сидел на скамье запасных сборной, но как только Рива вылетал - сразу выходил на поле и забивал. Еще он был талисманом финалов. Во всех семи финалах, в которых был на поле - дважды Кубка Кубков, дважды Кубка Италии, Кубка Чемпионов, Межконтинентального Кубка, Евро-1968 - он побеждал.

Он забивал в тяжелейшие моменты. В обоих четвертьфинальных матчах Евро против Болгарии, спасая гостевой матч с 1:3 и решая домашний. В Кубке Чемпионов-1968/69 при 1:3 от "Мальме" именно его дубль принес камбек. Он забил единственный гол в дуэли с "Селтиком". В гостях, под шквалом атак шотландцев. А затем стал последним, кому удавался хет-трик в финале Кубка Чемпионов. Удар головой, сильный удар ногой и чёткое замыкание паса Джанни Риверы разгромили (4:1) "Аякс" Йохана Кройфа. Его взаимодействие с "Золотым Мальчиком" было идеальным. Риверу называли мозгом команды, а Пьерино - руками.

Восьмой царь

В "Роме", куда его сбросили из-за травм (болельщики "Милана" были крайне недовольны этим), он также преуспел. Привел часто кризисную и очень молодую команду, называемую Рометтой, к третьему месту в Серии А впервые за 20 лет, был ментором для Бруно Конти и Агостино Ди Бартоломеи - будущих легенд клуба. Получил кличку Пьеро-гол. В том же сезоне 1974/75 "Рома" в первый и предпоследний раз в своей истории добыла три победы над "Лацио". В том числе и две в лиге впервые за 20 лет. 1:0 в гостях принес Прати. Следующий дубль в лиге удался "волкам" лишь в сезоне 2001/02.

Карьеру в "Роме", в "Фиорентине" и в Северной Америке испортили травмы. Но сезон с 22-мя голами считается началом возрождения "Ромы" и ее долгого пути из почти небытия к Скудетто-83. Тогда даже дети ходили за ним, копируя его ковбойскую походку. "Он был кумиром болельщиков", - вспоминает игрок той команды Лорис Бони. "Восьмым царем Рима. Он бежал к Curva Sud после гола даже ранее, чем к партнерам по команде". А на вопросы о разделении команды на кланы сам Пьерино отвечал: "Не говорите мне о кланах. Я интроверт и с партнерами сохранял лишь рабочие отношения". Профи.

Тренерская карьера Корсо и Прати на высшем уровне не сложилась. Оба тренировали в низших дивизионах. Корсо возглавил родной клуб в сезоне 1985/86, но занял лишь шестое место и ушел. Прати вскоре решил посвятить жизнь работе с молодёжью "Милана", в 2007-ом году даже стал Техническим Директором юношеских команд, но до первой не добирался. Тем не менее, болельщики не забыли обоих. Франко Барези даже называет Прати мифическим существом для него, также отмечает его человечность и любовь к воспитанию молодёжи. Мифическими существами на самом деле останутся оба.