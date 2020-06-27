Серия А. Брешия теряет победу, Дженоа ее не находит

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Дженоа" 2:2

Голы: Ал. Доннарумма 10, Семприни 13 - Фальке 38 (пен.), Пинамонти 70 (пен.)

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Папетти, Матею, Семприни (Мартелла 67), Д. Дессена, Тонали (Гецци 83), Бьярнасон (Ромуло 83), Жмрхал (Айе 73), Торрегросса (Скрабб 67), Ал. Доннарумма

"Дженоа": Перин, Бираски, Сумаро (Шоне 53), Ромеро, К. Сапата, Баррека (Гильоне 59), Бехрами (Лерагер 66), Стураро, Фальке (Пандев 53), Дестро (Санабрия 59), Пинамонти

Предупреждения: Матею 45, Д. Дессена 69, Бьярнасон 76, Сабелли 87 - К. Сапата 58, Бираски 71

"Брешия" застряла на последнем месте с 12-ю матчами без побед подряд и одной домашней победой в сезоне. "Дженоа" опережала ее на восемь очков, но "Лечче" из зоны вылета - лишь по разнице мячей. В предыдущем туре первые упустили победу над "Фиорентиной", вторые уступили дома "Парме" со счетом 1:4. Победа была крайне нужна обеим. Особенно - "Брешии", время которой истекает. Однако она вновь умудрилась потерять преимущество. А "Дженоа" набрала драгоценное очко, но вряд ли после такого матча добавит в уверенности в себе.

Гости начали лучше - Дестро вышел на вратаря и не попал. И тут же хозяевам, забивающим в среднем менее гола за матч, удались две быстрые атаки. Правый защитник Сабелли простреливал, Доннарумма замкнул сразу, от Бьярнасона матч отскочил к левому защитнику Семприни. "Дженоа" выглядела шокированной, не наладила игру. Однако ей повезло с неоднозначным решением арбитра при равном воздушном стыке Ромеро и Папетти. А после 38-ой минуты "грифоны" атаковали и наиграли на гол (рука Дессены). Правда, реально лишь на один.