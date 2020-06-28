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Серия А. Лацио выдержал экзамен на чемпионский характер

Италия
(1 голосов)

Тяжелейший камбек "орлов"

Серия А. Лацио выдержал экзамен на чемпионский характер
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Иммобиле 67 (пен.), Луис Альберто 83 - Рибери 27

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Баштуш (Раду 46), Лаццари (Марушич 81), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто (Д. Андерсон 90), Хони (Ж. Лукаку 81), Кайседо (Корреа 68), Иммобиле

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Чеккерини (Венути 74), Лирола, Геззаль, Бадель (Пулгар 84), Кастровилли, Дальберт (Игор 46), Кутроне (Влахович 55), Рибери (Соттил 84)

Предупреждения: Пароло 7, Милинкович-Савич 24, Баштуш 45, Хони 63, Раду 79 - Дальберт 5, Миленкович 34

Удаление: Влахович 90+5 (прямая красная)

Настоящие чемпионы определяются по умению держать удар, оправляться от удара. "Ювентус" от финала Кубка оправился двумя "сухими" победами в лиге подряд и увеличил преимущество над "Лацио" до семи очков. Последний должен был ответить на шокирующее поражение в Бергамо победой над "Фиорентиной". Выигравшей лишь один из своих предыдущих семи матчей и в понедельник не переигравшей дома последнюю команду лиги. Причем побеждать нужно было уверенно, показательно. Уверенно в итоге не получилось. Наоборот - крайне тяжело. Зато получилось сдать экзамен на чемпионский характер.

"Фиорентина" начала высоким прессингом. Далее отошла назад. Правда, мастерства для создания опасных моментов в контратаках не хватало. Но и "Лацио" не создал ничего, а в скорости, желании и вере в себя проигрывал разгромно. Чиро Иммобиле, забивший лишь один гол с игры в семи матчах, до 60-ой минуты даже ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника. А лидер гостей Франк Рибери (единоличный из-за дисквалификации Кьезы) наоборот - разворачивал атаки, снимал давление дриблингом. И забил как в лучшие годы, сместившись в центр штрафной с фланга мимо двоих и положив мяч в ближний угол.

После гола Пароло пробивал головой в упор, и Драговски пришлось блестяще тащить. В концовке первого тайма "Лацио" устроил бестолковый, но нелёгкий штурм. "Фиорентина" выдержала и даже была обязана забивать в начале второго тайма. Кастровилли пробил в Стракошу, а Геззаль издали - в перекладину. Затем же вновь откатилась назад. Хозяева ничего особенного не создали, кроме выстрела Хони издали (Драговски потащил из-под перекладины). Им повезло с решением арбитра, когда Кайседо выскочил на вратаря. Микаэль Фаббри даже не пересмотрел видео, хотя Фелипе упал еще до лёгкого контакта.

В такой ситуации концовка матча превращалась в ещё более ясный экзамен на чемпионский характер. Начал его сдавать "Лацио" плохо - Иммобиле после подачи Лаццари смазал с шести метров. Затем игра и вовсе заснула. "Фиорентина" была в атаке даже чаще, чем соперник. И именно на этом была поймана. Луис Альберто убежал в контратаку, отдал неудачный пас, но подхватил мяч и закрутил с 20-ти метров низом в угол. Удержать такую победу уже было делом техники. И чести.

"Лацио" вновь в четырёх очках позади "Ювентуса". А значит - всё ещё борется за Скудетто.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Фиорентина (Флоренция)
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