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Лукаку может побить бомбардирский рекорд Шевченко в матче с Пармой

Италия
(3 голосов)

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Лукаку может побить бомбардирский рекорд Шевченко в матче с Пармой
Новина українською

На счету Ромелу Лукаку 12 голов на выезде в этом сезоне Серии А.

Ранее единственным игроком чемпионата Италии, которому удавалось достичь этой отметки в гостевых матчах дебютного сезона серии А был Андрей Шевченко.

Украинец установил этот рекорд в сезоне 1999/2000. Всего тогда Шевченко в составе "Милана" забил 24 гола в Серии А.

У Ромелу будет шанс превзойти украинца в сегодняшнем поединке против "Пармы". Всего на счету Лукаку 19 мячей в 27 матчах.

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В статье: Андрей Шевченко Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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