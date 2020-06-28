Италия
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Лукаку может побить бомбардирский рекорд Шевченко в матче с Пармой
Бельгиец здорово адаптировался в новой лиге
На счету Ромелу Лукаку 12 голов на выезде в этом сезоне Серии А.
Ранее единственным игроком чемпионата Италии, которому удавалось достичь этой отметки в гостевых матчах дебютного сезона серии А был Андрей Шевченко.
Украинец установил этот рекорд в сезоне 1999/2000. Всего тогда Шевченко в составе "Милана" забил 24 гола в Серии А.
У Ромелу будет шанс превзойти украинца в сегодняшнем поединке против "Пармы". Всего на счету Лукаку 19 мячей в 27 матчах.
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