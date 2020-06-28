Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Когда возраст не помеха. 37-летний Рибери в одиночку разобрался с обороной Лацио
Франк всё ещё в деле
Вингер "Фиорентины" Франк Рибери отметился великолепным голом в матче 28-го тура Серии А против "Лацио" (1:2).
На 25-й минуте игры французский ветеран оставил в дураках вторую лучшую оборону чемпионата Италии (27 пропущенных) благодаря блестящему индивидуальному проходу.
Всего на счету Рибери 3 гола и 2 результативных паса в 13 матчах Серии А этого сезона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...