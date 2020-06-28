  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Когда возраст не помеха. 37-летний Рибери в одиночку разобрался с обороной Лацио
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда возраст не помеха. 37-летний Рибери в одиночку разобрался с обороной Лацио

Италия
(5 голосов)

Франк всё ещё в деле

Когда возраст не помеха. 37-летний Рибери в одиночку разобрался с обороной Лацио
Новина українською

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери отметился великолепным голом в матче 28-го тура Серии А против "Лацио" (1:2).

На 25-й минуте игры французский ветеран оставил в дураках вторую лучшую оборону чемпионата Италии (27 пропущенных) благодаря блестящему индивидуальному проходу.

Всего на счету Рибери 3 гола и 2 результативных паса в 13 матчах Серии А этого сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франк Рибери Лацио (Рим) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...