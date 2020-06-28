Италия
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Рома предлагает Джеко новый 3-летний контракт
"Волки" намерены сохранить бомбардира
Руководство "Ромы" заинтересовано в продлении контракта с нападающим Эдином Джеко.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, "волки" предлагают 34-летнему боснийцу новый 3-летний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.
Эдин Джеко выступает в "Роме" с 2015 года, куда перешел из "Манчестер Сити". На его счету 14 голов и 6 результативных передач в 26 матчах Серии А этого сезона.
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