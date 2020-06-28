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Интер может отдать Аталанте своего вундеркинда-нападающего ради Госенса

Италия
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"Нерадзурри" планируют обновить фланги

Интер может отдать Аталанте своего вундеркинда-нападающего ради Госенса
Новина українською

"Интер" планирует подписать левого латераля "Аталанты" Робина Госенса, сообщает Tuttosport.

25-летний немец станет приоритетом для "нерадзурри" сразу после того, как клуб завершит сделку по подписанию Хакими у "Реала" за 45 миллионов евро.

"Аталанта" оценивает своего игрока в 25-30 миллионов. Кроме того, "бергамаски" настаивают на включение в сделку Себастьяно Эспозито.

17-летний Эспозито считается одним из самых талантливых выпускников академии "нерадзурри" своего поколения.

После истории с Николо Дзаньоло боссы "Интера" вряд ли пойдут на подобный сценарий.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Робин Госенс
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