Интер может отдать Аталанте своего вундеркинда-нападающего ради Госенса

"Интер" планирует подписать левого латераля "Аталанты" Робина Госенса, сообщает Tuttosport.

25-летний немец станет приоритетом для "нерадзурри" сразу после того, как клуб завершит сделку по подписанию Хакими у "Реала" за 45 миллионов евро.

"Аталанта" оценивает своего игрока в 25-30 миллионов. Кроме того, "бергамаски" настаивают на включение в сделку Себастьяно Эспозито.

17-летний Эспозито считается одним из самых талантливых выпускников академии "нерадзурри" своего поколения.

После истории с Николо Дзаньоло боссы "Интера" вряд ли пойдут на подобный сценарий.