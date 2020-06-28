Серия А. Милан - Рома 2:0. Топ-4 уплывает от Фонсеки

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 2:0

Голы: Ребич 76, Чалханоглу 89 (пен.)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета 54), Ребич (Леау 76)

"Рома": Миранте, Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Верету, Кристанте (Пасторе 81), Мхитарян (Перотти 70), Лоренцо Пеллегрини (Диавара 81), Клюйверт (К. Перес 59), Джеко (Калинич 70)

Предупреждения: Кастильехо 41, Ребич 62 - Лоренцо Пеллегрини 32, Верету 90+1

Огромные годовые убытки клубов (100-126 миллионов евро), скандальное увольнение/отстранение важного директора Звонимира Бобана/Джанлуки Петраки, постоянные разговоры вокруг продажи римлян и нового проекта Ральфа Рангника для миланцев - всё это больно било по игре команд. В результате "Рома" пятая и отстаёт от четвёртого места на шесть очков, а "Милан" лишь восьмой. В последнее время обе немного подняли нос - три победы "волков" подряд, 0:0 "дьяволов" против "Ювентуса" в Кубке и 4:1 в Лечче. Но в очном матче вернулись к более ожидаемому.

Общее состояние и страхи команд, а также 32 градуса жары сыграли свою роль. Первый тайм был крайне слабым, со всего шестью ударами по воротам. "Милан" владел мячом чаще, но без каких-либо мыслей и скоростей. "Рома" в середине тайма пыталась ускоряться, но слишком увлекалась "кроссами" с флангов - 13 за первые 36 минут. Иногда опасными, заставлявшими соперников нервничать, а обычно - безвредными. Отметим два удара головой, которые были обязаны стать точными - Джеко из центра штрафной после углового и Чалханоглу с трех метров. Вот и всё.

Во втором тайме хозяева уже ускорились и владели мячом вблизи штрафной гостей. Правда, наносили лишь удары с 17-22 метров, заблокированные либо неточные. "Рома" отвечала реже и тем же. Всё же гол "Милана" уже выглядел логичным. Красивая комбинация Чалханоглу и Салемакерса в середине тайма вывела Хакана на вратаря под острым углом. Миранте задел мяч. Вытащил вратарь и удар Пакеты издали. И удары Кесси и Ребича в упор после потери Дзаппакосты (суперсейвы). Но не добивание хорвата. И не пенальти после потери Диавара и фола Смоллинга на Эрнандесе.

После шести поражений подряд впервые в сезоне "Милан" набирает очки в матче против команды из Топ-5 лиги. И сразу три. В 25-ом матче против "Ромы" тренер Стефано Пиоли добывает свою четвёртую победу. Неудержимый Ребич забивает уже свой восьмой гол из 17-ти последних командных. Похоже, "Милан" и вправду неплохо вернулся после перерыва. Он продолжает борьбу за шестое место. А "Роме" с такими ошибками в обороне (далеко не впервые в сезоне) и беспомощностью в атаке, похоже, придётся забыть о четвёртом месте. Стабильность чуждa ей.