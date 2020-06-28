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Паоло Мальдини: Долг Милана - сохранить Доннарумму. Он лучший вратарь в мире
Директор "россонери" высказался насчет продления контрактов с Доннаруммой и Иброй
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поделился мыслями насчет голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.
"Разумеется, долг "Милана" – постараться сохранить в команде столь важного игрока, как Джиджио, ведь он представляет собой символ, пример игрока, который прошел молодежную академию.
Также, по моему скромному мнению, он является лучшим голкипером в мире.
Что касается Ибрагимовича, то его ситуация отличается. Контракт Доннаруммы не истекает, Златана – истекает", – рассказал Мальдини для DAZN.
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Источник:Football Italia
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