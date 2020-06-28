Паоло Мальдини: Долг Милана - сохранить Доннарумму. Он лучший вратарь в мире

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поделился мыслями насчет голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.

"Разумеется, долг "Милана" – постараться сохранить в команде столь важного игрока, как Джиджио, ведь он представляет собой символ, пример игрока, который прошел молодежную академию.

Также, по моему скромному мнению, он является лучшим голкипером в мире.

Что касается Ибрагимовича, то его ситуация отличается. Контракт Доннаруммы не истекает, Златана – истекает", – рассказал Мальдини для DAZN.