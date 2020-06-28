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Паоло Мальдини: Долг Милана - сохранить Доннарумму. Он лучший вратарь в мире

Италия
(1 голосов)

Директор "россонери" высказался насчет продления контрактов с Доннаруммой и Иброй

Паоло Мальдини: Долг Милана - сохранить Доннарумму. Он лучший вратарь в мире
Новина українською

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поделился мыслями насчет голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.

"Разумеется, долг "Милана" – постараться сохранить в команде столь важного игрока, как Джиджио, ведь он представляет собой символ, пример игрока, который прошел молодежную академию.

Также, по моему скромному мнению, он является лучшим голкипером в мире.

Что касается Ибрагимовича, то его ситуация отличается. Контракт Доннаруммы не истекает, Златана – истекает", – рассказал Мальдини для DAZN.

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В статье: Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
28.06.2020 в 19:13
Они ещё про Пашу Исенка не слышали)))
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