Италия
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Аталанта обновила свой клубный рекорд результативности в Серии А
Дуван Сапата забил 78-й гол "Аталанты" в текущем сезоне Серии А
В матче 28-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".
Счет в поединке открыл форвард гостей Дуван Сапата. Колумбийский нападающий поразил ворота соперника на 9-й минуте встречи.
Этот гол стал для "Аталанты" 78-м в текущем сезоне Серии А. Таким образом, клуб из Бергамо обновил свой клубный рекорд результативности в национальном первенстве.
В нынешней кампании в чемпионате Италии никто больше "Аталанты" не забивал, "Лацио" идет вторым по этому показателю - 64 гола.
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Источник:Opta
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