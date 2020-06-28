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Аталанта обновила свой клубный рекорд результативности в Серии А

Италия
(2 голосов)

Дуван Сапата забил 78-й гол "Аталанты" в текущем сезоне Серии А

Аталанта обновила свой клубный рекорд результативности в Серии А
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В матче 28-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".

Счет в поединке открыл форвард гостей Дуван Сапата. Колумбийский нападающий поразил ворота соперника на 9-й минуте встречи.

Этот гол стал для "Аталанты" 78-м в текущем сезоне Серии А. Таким образом, клуб из Бергамо обновил свой клубный рекорд результативности в национальном первенстве.

В нынешней кампании в чемпионате Италии никто больше "Аталанты" не забивал, "Лацио" идет вторым по этому показателю - 64 гола.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Удинезе (Удине)
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Источник:
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