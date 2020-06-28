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Милан - Рома 2:0. Дьяволы бьют волков. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Пиоли

Милан - Рома 2:0. Дьяволы бьют волков. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура Серии А между "Миланом" и "Ромой".

Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Рома" 2:0

Голы: Ребич 76, Чалханоглу 89 (пен.)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета 54), Ребич (Леау 76)

"Рома": Миранте, Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Верету, Кристанте (Пасторе 81), Мхитарян (Перотти 70), Лоренцо Пеллегрини (Диавара 81), Клюйверт (К. Перес 59), Джеко (Калинич 70)

Предупреждения: Кастильехо 41, Ребич 62 - Лоренцо Пеллегрини 32, Верету 90+1

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В статье: Серия А Рома (Италия) Милан (Италия)
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