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Милан - Рома 2:0. Дьяволы бьют волков. Видеообзор матча
Уверенная победа подопечных Пиоли
Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура Серии А между "Миланом" и "Ромой".
Милан. "Сан-Сиро"
Голы: Ребич 76, Чалханоглу 89 (пен.)
"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета 54), Ребич (Леау 76)
"Рома": Миранте, Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Верету, Кристанте (Пасторе 81), Мхитарян (Перотти 70), Лоренцо Пеллегрини (Диавара 81), Клюйверт (К. Перес 59), Джеко (Калинич 70)
Предупреждения: Кастильехо 41, Ребич 62 - Лоренцо Пеллегрини 32, Верету 90+1