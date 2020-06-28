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Наполи - СПАЛ 3:1. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Уверенная победа неаполитанцев

Наполи - СПАЛ 3:1. Видеообзор матча
Новина українською

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - СПАЛ 3:1

Голы: Мертенс 4, Кальехон 36, Юнес 78 - Петанья 29

"Наполи": Мерет, Руи (Гулям 80), Максимович, Кулибали (Манолас 80), Хюсай, Лоботка, Элмас, Руис, Кальехон (Юнес 77), Мертенс (Милик 64), Инсинье (Лосано 64)

СПАЛ: Летица, Чонек, Викари, Фелипе, Реца (Валоти 46), Стрефецца (Д. Алессандро 75), Мурджа (Дабо 75), Миссироли, Фарес, Петанья (Флоккари 82), Черри

Предупреждения: Фарес 79, Фелипе 89

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В статье: Серия А Наполи (Неаполь) СПАЛ (Феррара)
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