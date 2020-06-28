Италия
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Наполи - СПАЛ 3:1. Видеообзор матча
Уверенная победа неаполитанцев
Неаполь. "Сан Паоло"
"Наполи" - СПАЛ 3:1
Голы: Мертенс 4, Кальехон 36, Юнес 78 - Петанья 29
"Наполи": Мерет, Руи (Гулям 80), Максимович, Кулибали (Манолас 80), Хюсай, Лоботка, Элмас, Руис, Кальехон (Юнес 77), Мертенс (Милик 64), Инсинье (Лосано 64)
СПАЛ: Летица, Чонек, Викари, Фелипе, Реца (Валоти 46), Стрефецца (Д. Алессандро 75), Мурджа (Дабо 75), Миссироли, Фарес, Петанья (Флоккари 82), Черри
Предупреждения: Фарес 79, Фелипе 89
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