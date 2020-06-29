Серия А. Запоздалое проявление характера Интера

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Интер" 1:2

Голы: Жервиньо 15 - Де Фрай 84, Бастони 87

"Парма": Сепе, Лорини (Дармиан 87), Дермаку (Реджини 77), Алвеш, Гальоло (Д. Пеццелла 46), Куцка, Скоццарелла (Эрнани 55), Куртич, Жервиньо (Бругман 87), Корнелиус, Кулушевски

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Годин (Бастони 73), Де Фрай, Кандрева (Мозес 69), Гальярдини, Барелла, Бираги (Янг 69), Эриксен (Санчес 69), Лукаку, Л. Мартинес (Валеро 88)

Предупреждения: Дермаку 30, Куцка 50, Куртич 88 - Л. Мартинес 29, Гальярдини 49, Годин 71, Мозес 90+1

Удаление: Куцка 85 (прямая красная)

Вылет из Кубка, натужная победа над "Сампдорией" и ничья с "Сассуоло" заставили "Интер" думать то ли о Лиге Европы, то ли о следующем сезоне, то ли о трансферах. По словам прессы. Ещё и жёстко критиковавшей Антонио Конте. Отвечать приходилось без Шкриньяра, Брозовича, Весино, Сенси и самого тренера (дисквалифицирован). И дома у претендента на Лигу Европы. "Парма" во вторник раздавила в гостях "Дженоа", с "Интером" в последнее время играет на равных (по две победы, ничья в Милане в первом круге). Для победы над ней точно нужно было проявить характер. Получилось.

В первом тайме "Интер" играл абсолютно на руку "Парме". Атаковал либо банальными забросами с флангов, либо попытками зайти в ворота через центр. Напряжение в штрафной Сепе это создавало, Дермаку вытащил мяч с линии ворот. Но высоким и организованным защитникам в целом было удобно работать. А в центре поля ожидаемо разыгрывалось преимущество троих против двоих с последующим забросом на Кулушевски, Корнелиуса и Жервиньо. Первые двое пробивали плохо из отличных позиций. Зато третий после классной диагонали от Куцки сместился слева в центр мимо защитника и чётко пробил.

Во втором тайме градус поначалу повысился, но стиль не особо изменился. "Интер" по-прежнему безраздельно владел мячом. Забросы с флангов стали более опасными, стало больше ударов с линии штрафной и далее, защитники вынуждены были бросаться. Но всё это без особого мышления. А Кулушевски также повысил градус - чуть не попал в ворота, заставил Хандановича лететь за мячом. Постепенно же "Парма" даже усыпила игру. Лишь на 80-ой минуте Сепе наконец серьёзно вступил в бой, отбив мощный удар. Издали. Вроде бы всё было под контролем хозяев.

Но именно тогда всё изменилось. Неясно как и по каким причинам. А ведь именно такие определения - признак характера. И его отсутствия у соперника. В течение трёх минут Де Фрай замкнул головой навес с углового после касания Лаутаро Мартинеса, Куцка был изгнан с поля за ненужные слова в адрес арбитра, а Бастони замкнул навес Мозеса, также головой. И страшная "Аталанта" осталась на расстоянии четырёх очок. А до "Ювентуса" всё те же восемь.

Поздно? Для борьбы за третье место, вдруг проснувшейся - нет. Для выстраивания характера игроков и их веры в себя, что понадобится в следующем сезоне - также нет. Для Скудетто? Да, поздно. Но и здесь благодаря этой победе чудо всё ещё возможно.