Всегда бы такие проходные. Итоги 28-го тура Серии А

Ювентус - Лечче 4:0

Брешия - Дженоа 2:2

Кальяри - Торино 4:2

Лацио - Фиорентина 2:1

Милан - Рома 2:0

Удинезе - Аталанта 2:3

Наполи - СПАЛ 3:1

Сассуоло - Верона 3:3

Сампдория - Болонья 1:2

Парма - Интер 1:2

Вроде бы 28-ой тур можно считать проходным. Команды из Топ-4 отыграли слабо, но победили, прорыв "Наполи" и приличный поход "Милана" продолжились. Поражение "Ромы" не удивило. В борьбе за седьмое место и против вылета ничего не прояснилось ни на йоту. Тем не менее, в таком "проходном" туре были забиты сорок мячей, а высокий темп игры сохранился. Серия А продолжает феерить. Да и без серьёзных претензий к судейству не обошлось. Так что и здорового, и нездорового интереса к лиге было очень много.

Запоздалый характер

Сцена для провала "Лацио" и "Интера", для гибели борьбы за Скудетто, была готова. Обидные бесхарактерные неудачи в предыдущем матче, отсутствие важных игроков (Брозовича, Шкриньяра, Лулича, Лейвы, Луиса Фелипе), пропущенный гол первым. И слабая игра с низкой интенсивностью и остротой, совершенно банальными решениями. Симоне Индзаги заявил, что после удара в Бергамо ожидал именно такого от команды и называл факторами победы лишь характер и голод, не игру. От команды Антонио Конте в тактической битве с мощной обороной и блестящей контратакой "Пармы" также не ожидали чего-то иного.

О чем говорить? О сохранении лидерства "Лацио" по пенальти (15) благодаря ошибке арбитра? О голе Луиса Альберто после удачного отскока от защитника? О непонятном промахе Чиро Иммобиле и его одном голе с игры в семи матчах? О 24:10 по ударам и 66-ти процентах владения мячом "Интера", заставивших помощника Конте Кристиана Стеллини говорить о полностью заслуженной победе? При том, что умных и опасных касаний мяча и ударов было неприлично мало? Нет. Говорим о двух камбеках на ровном месте, о первой победе "Интера" с 0:1 на 80-ой минуте с 2011-го года. Говорим о характере.

Зона комфорта

И всё же характер не всегда способен помочь. От ножа Скудетто не взять. Нужно уметь добывать и комфортные победы, уметь отдыхать на поле. Первый тайм "Ювентуса" был не лучше, чем у "Лацио" и "Интера". "Лечче" защищался без проблем, красиво выходил в атаку и должен был забивать как и "Фиорентина" с "Пармой". Но здесь всё закончилось иначе. Да, чемпиону повезло с грубой ошибкой Лучиони и его удалением, как и с ужасным пасом Евгения Шахова, принесшим первый гол. Но ведь важен итог - 4:0.

Маурицио Сарри всё еще жалуется на проблемы с физической готовностью, особенно у полузащитников. Наставник "Лечче" Фабио Ливерани говорил о балансе до удаления, а затем о ненужных подарках. Впрочем, главное, что нужно уяснить - из такого течения такого матча чемпион вышел с таким результатом. С пятым матчем подряд во всех турнирах без пропущенных мячей. Впервые с ноября он прошёл два тура подряд в качестве единоличного лидера лиги по пропущенным. Очень своевременное усиление обороны и комфорта.

Плохая игра и три гола

"Аталанта" также пыталась победить комфортно. Джан Пьеро Гасперини уже видит усталость, напоминает об огромном выбросе энергии против "Лацио". Признаёт страдания команды в Удине. И отмечает, что выполнил все пять замен очень рано. А ведь он вообще выступал против пяти замен. В качественном плане "Богиня" провела один из своих худших матчей в сезоне. Почти никакой угрозы воротам "Удинезе" из пределов штрафной в течение часа, непривычно низкая интенсивность и вариативность атак, плохое противостояние контратакам...

Тем не менее, и из этого матча команда Гасперини вышла с тремя голами и победой. Она продолжила поход до семи побед и ничьей в последних восьми матчах с 30-ю забитыми. Установила новый клубный сезонный рекорд по голам - 80. За десять туров до окончания. Причём вновь сработали обычно запасные игроки. "Лацио" помог победить Руслан Малиновский. Здесь класснейшие два удара издали нанес Луис Муриэль. Он также побил рекорд - с 1994-го года ни один вышедший на замену игрок в лиге не забивал девять голов за сезон.

Победа даже в таком матче. Как удержать "Аталанту"?

Новая реальность

Большую часть сезона мы видели распределённые места в Топ-5, сумасшедшую плотность между 6-13 и 15-20 местами. Затем две последние группы рассосались, а теперь и первой угрожают изменения. "Аталанта" в четырёх очках позади "Интера", "Наполи" в трёх позади "Ромы", "Милан" в трёх позади него. Причём новую реальность принес прежде всего спурт "Наполи" - 21 очко из 24-ёх возможных. А также - процессы "Милана" и "Ромы". В последних 11-ти турах "дьяволы" набрали 21 очко. Прилично, почти сезонный темп "Аталанты". "Волки" же набрали всего 13. Сезонный темп "Сассуоло".

Победа в Кубке не расслабила "Наполи". Уровень игры и скорости не впечатлил даже против СПАЛ. Зато оборона и полузащита очень сильны, мяч постоянно у него, а атака умеет думать. Три гола с умных забросов (дважды Руиса) и умного движения без мяча. "Милан" и вправду неплохо вышел из перерыва, остановил "Ювентус", раздавил "Лечче". Вчера после ужасного первого тайма он рос с каждой минутой и заработал победу. Первую в сезоне над командой Топ-5. "Рома" же в первом тайме увлекалась банальными кроссами (14), а во втором растворилась. Более того, привезла сама себе два гола.

Паулу Фонсека говорил о хорошем балансе в первом тайме, об отсутствии шансов "Милана" забить, о подаренной собственными руками победе, о преимуществе соперника в игровой практике - трёх матчах против двух. Честно говоря, звучит как отмазки. Его команда на данный момент не готова к серьёзной борьбе даже за пятое место. А четвёртое и вовсе на расстоянии девяти очков.

Все за седьмым местом

В невообразимой всеобщей борьбе за седьмое место "Милан" вырвался вперёд. В том числе и благодаря пробуксовке соперников. Роберто Д'Аверса заявил, что Стеллини смотрел какой-то другой матч. И вправду, в тактическом плане его "Парма" чётко оборонялась, атаковала намного умнее и быстрее "Интера". Но самым наивным образом проиграла в концовке. "Верона" трижды упускала преимущество, в том числе и на 97-ой минуте. "Сассуоло" борется и блестяще атакует. Он забил семь мячей в трёх матчах после возвращения, два из них спас на 89-97 минутах. Но ведь набрал всего два очка.

Всё это позволило "Кальяри" и "Болонье" приблизиться. После 12-ти матчей подряд без побед, смены тренера и долгого перерыва сарды вроде бы наконец нашли себя. Вырвали победу у СПАЛ, в отличном стиле вынесли "Торино". Раджа Наингголан, Нахитан Нандес, Джованни Симеоне и Жоао Педро в субботу выглядели как осенью, когда вывели команду на четвёртое место. А "Болонья" добыла дежурную победу над аутсайдером в гостях. Из таких и куётся Еврокубковый очковый улов.

Ещё не концовка?

В концовке сезона аутсайдеры обычно начинают приближаться к середнякам. То ли концовка ещё не началась, то ли ныне аутсайдеры настолько слабы. "Сампдория" начала три матча с 0:2 и проиграла все. "Дженоа" пропустила от команды, забившей лишь четыре мяча в предыдущих семи турах, дважды к 13-ой минуте. "Торино" пропустил дважды к 17-ой. "Удинезе" упустил отличный шанс. СПАЛ и "Брешия" застряли. А у "Лечче" после его привозов на 11 пропущенных больше, чем у ближайшего "преследователя". Фабио Ливерани считает эту статистику несущественной. Но в Серии А выживает оборона.

Диктатура пенальти и ВАР

В нынешнем сезоне уже были назначены 133 пенальти - на 11 больше, чем за весь предыдущий. "Лацио" не хватает всего трёх до рекорда всех времён - 18-ти "Милана" в сезоне 1950/51. И его 15-й вызвал бурную реакцию. Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что не сможет спать ночью после такого. А его босс Рокко Коммиссо вновь призвал предоставить командам право просить помощь ВАР. И вправду, такой эпизод Микаэль Фаббри должен был просмотреть. И понять, что Фелипе Кайседо упал, а мяч от него ушел задолго до лёгкого контакта с вратарем.

На втором месте по заработанным пенальти находится "Дженоа" - 13. И она забила из-за ошибки арбитра. Массимилиано Иррати должен был просмотреть видео и понять, что воздушная дуэль Ромеро и Папетти была совершенно равной и легитимной. Наставник "Брешии" Диего Лопес заявил, что здесь даже говорить не о чём. Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери высказывал претензии Даниэле Довери сразу по нескольким эпизодам, в том числе и по пенальти на Орсолини. В этом случае и вправду в стык пошёл скорее Риккардо, чем его соперник. Этот эпизод также следовало просмотреть.

Сегодня арбитры назначают слишком лёгкие пенальти. Полагаясь на помощников из ВАР и часто отказываясь от личного просмотра моментов. Эта практика должна измениться, иначе отдыха от скандалов не будет. Почему бы в обязательном порядке не просматривать все эпизоды с назначенными пенальти? Либо не предоставить командам одну-две просьбы о просмотре?

Украинский след

За первые таймы Руслану Малиновскому и Евгению Шахову следует поставить однозначно хорошую оценку. Первый нанес три из шести командных ударов по воротам (все - в створ), постоянно был на мяче, шёл в дриблинг. Вратарь "Удинезе" совершил тяжёлый и великолепный сейвы. Оценки от итальянских СМИ - 6.5 с комплиментами. Обычно лишь у Муриэля и ещё одного игрока больше. Второй отдал три из шести командных пасов под удары, прессинговал вместе с форвардами. Его работа в обороне позволяла команде чувствовать себя комфортно.

Однако во втором тайме всё изменилось. После срыва контратаки "Удинезе" на 51-ой минуте Малиновскому повезло избежать второй жёлтой карточки (первая, правду говоря, была несправедливой; там он сорвал контратаку, попав прежде всего в мяч). И тренер сразу же решил заменить его. На героя матча Муриэля. А Шахов в дебюте тайма отдал поперечный пас на Криштиану Роналду (1:0 Дибалы), вместе с командой не вылезал из своей штрафной и крайне редко касался мяча. Второй полный матч в сезоне - слабое утешение.

Оценки Шахова от СМИ низки - 4.5 и 5. Именно с указанием этой ошибки. Правда, кое-где признавали его борьбу, рациональные решения, помощь в выходе из-под давления соперника. Но и там всё заканчивалось упоминанием того паса.