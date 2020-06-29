  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-игрок Динамо продлил контракт с Вероной
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Динамо продлил контракт с Вероной

Италия
(1 голосов)

Соглашение будет действовать до лета 2021 года

Экс-игрок Динамо продлил контракт с Вероной
Новина українською

Полузащитник "Вероны" Мигел Велозу продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте.

Соглашение с 34-летним португальцем рассчитано до июня 2021 года.

Велозу выступает за "Верону" с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, что Велозу играл за киевское "Динамо". В составе украинского клуба он провел 78 матчей, в которых забил 6 раз и отдал 14 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мигель Велозу Динамо (Киев) Мигел Велозу Эллас Верона Верона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...