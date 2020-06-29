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Экс-игрок Динамо продлил контракт с Вероной
Соглашение будет действовать до лета 2021 года
Полузащитник "Вероны" Мигел Велозу продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте.
Соглашение с 34-летним португальцем рассчитано до июня 2021 года.
Велозу выступает за "Верону" с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, что Велозу играл за киевское "Динамо". В составе украинского клуба он провел 78 матчей, в которых забил 6 раз и отдал 14 голевых передач.
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