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Официально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус
Игрок останется в испанском клубе до конца сезона
"Барселона" объявила о трансфере Артура Мело в "Ювентус" за 72 миллиона. Об этом сообщает официальная пресс-служба команды.
В сообщении сказано, что бразильский полузащитник останется в команде до конца текущего сезона. Он поможет каталонцам не только в чемпионате Испании, но и в Лиге Чемпионов, которая состоится в августе.
Официальная сумма трансфера - 72 миллиона евро. К тому же, предусмотрены возможные бонусы в размере 10 миллионов. За неполных два сезона Артур провел за "Барселону" 72 матча и помог команде завоевать два титула.
ÚLTIMA HORA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 29, 2020
Acuerdo con la @juventusfces por el traspaso de @arthurhromelo
Отметим, что в ближайшее время, в обратном направлении, из Турина в Барселону, должен отправиться Миралем Пьянич.