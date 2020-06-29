Официально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус

"Барселона" объявила о трансфере Артура Мело в "Ювентус" за 72 миллиона. Об этом сообщает официальная пресс-служба команды.

В сообщении сказано, что бразильский полузащитник останется в команде до конца текущего сезона. Он поможет каталонцам не только в чемпионате Испании, но и в Лиге Чемпионов, которая состоится в августе.

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Официальная сумма трансфера - 72 миллиона евро. К тому же, предусмотрены возможные бонусы в размере 10 миллионов. За неполных два сезона Артур провел за "Барселону" 72 матча и помог команде завоевать два титула.

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Acuerdo con la @juventusfces por el traspaso de @arthurhromelo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 29, 2020

Отметим, что в ближайшее время, в обратном направлении, из Турина в Барселону, должен отправиться Миралем Пьянич.