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"Он подходит для футбола Сарри". Экс-тренер Бразилии прокомментировал трансфер Артура
То же самое говорили о его переходе в "Барселону"
Луис Фелипе Сколари, который до этого тренировал сборную Бразилии, прокомментировал трансфер Артура в "Ювентус".
"Турин - идеально место для Артура. Я еще в 18 лет видел, как стремительно он прогрессирует. Он не силен физически, но идеально видит поле и отдает передачи.
Я хорошо знаю Сарри и считаю, что он топ тренер. Маурицио станет идеальным игроком в его команде. Это будет замечательный союз", - цитирует Сколари La Gazzetta dello Sport.
Место Артура в "Барселоне" займет Миралем Пьянич.
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