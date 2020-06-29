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"Он подходит для футбола Сарри". Экс-тренер Бразилии прокомментировал трансфер Артура

Италия
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То же самое говорили о его переходе в "Барселону"

"Он подходит для футбола Сарри". Экс-тренер Бразилии прокомментировал трансфер Артура
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Луис Фелипе Сколари, который до этого тренировал сборную Бразилии, прокомментировал трансфер Артура в "Ювентус".

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"Турин - идеально место для Артура. Я еще в 18 лет видел, как стремительно он прогрессирует. Он не силен физически, но идеально видит поле и отдает передачи.

Я хорошо знаю Сарри и считаю, что он топ тренер. Маурицио станет идеальным игроком в его команде. Это будет замечательный союз", - цитирует Сколари La Gazzetta dello Sport.

Место Артура в "Барселоне" займет Миралем Пьянич.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Фелипе Сколари Артур Рамос
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