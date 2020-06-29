Дзаньоло впервые с января месяца приступил к тренировкам

Один из самых перспективных игроков Италии Николо Дзаньоло приступил к тренировкам.

Талантливый полузащитник "Ромы" получил серьезную травму еще в середине января. Ожидалось, что он не будет играть до конца сезона, но пауза из-за коронавируса сыграла ему на руку.

Nicolò #Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo!



LaPresse pic.twitter.com/2Alyqdh1tP — Il Romanista (@ilRomanistaweb) June 29, 2020

Не стоит ожидать, что он быстро вернется на поле. Вероятно, что Фонсека сможет выпускать его в матчах через несколько недель.