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Дзаньоло впервые с января месяца приступил к тренировкам

Италия
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Хорошие новости для Фонсеки

Дзаньоло впервые с января месяца приступил к тренировкам
UA-Футбол
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Один из самых перспективных игроков Италии Николо Дзаньоло приступил к тренировкам.

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Талантливый полузащитник "Ромы" получил серьезную травму еще в середине января. Ожидалось, что он не будет играть до конца сезона, но пауза из-за коронавируса сыграла ему на руку.

Не стоит ожидать, что он быстро вернется на поле. Вероятно, что Фонсека сможет выпускать его в матчах через несколько недель.

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В статье: Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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