Италия
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Дзаньоло впервые с января месяца приступил к тренировкам
Хорошие новости для Фонсеки
Один из самых перспективных игроков Италии Николо Дзаньоло приступил к тренировкам.
Талантливый полузащитник "Ромы" получил серьезную травму еще в середине января. Ожидалось, что он не будет играть до конца сезона, но пауза из-за коронавируса сыграла ему на руку.
Nicolò #Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo!— Il Romanista (@ilRomanistaweb) June 29, 2020
LaPresse pic.twitter.com/2Alyqdh1tP
Не стоит ожидать, что он быстро вернется на поле. Вероятно, что Фонсека сможет выпускать его в матчах через несколько недель.
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