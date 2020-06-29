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Кризис не помеха: Артур занял четвертое место в списке самых дорогих трансферов Ювентуса

Италия
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Лидер - Роналду

Кризис не помеха: Артур занял четвертое место в списке самых дорогих трансферов Ювентуса
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Сегодня итальянский "Ювентус" официально объявил о подписании Артура Мело. Сумма трансфера составила 72 миллиона евро.

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Трансфер бразильца вошел в пятерку самых дорогих подписаний туринской команды, заняв четвертое место. Лидерство за Криштиану Роналду, за которого было заплачено 117 миллионов. Первая пятерка выглядит следующим образом:

  1. Криштиану Роналду (117 миллионов)
  2. Гонсало Игуаин (90 миллионов)
  3. Матейс де Лигт (85,5 миллионов)
  4. Артур Мело (72 миллиона)
  5. Джанлуиджи Буффон (52,8 миллионов)

Отметим, что большую часть суммы "Ювентус" отобьет после обратной продажи Пьянича в "Барселону".

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В статье: Игуаин Криштиану Роналду Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Артур Рамос Матейс де Лигт
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