Италия
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Кризис не помеха: Артур занял четвертое место в списке самых дорогих трансферов Ювентуса
Лидер - Роналду
Сегодня итальянский "Ювентус" официально объявил о подписании Артура Мело. Сумма трансфера составила 72 миллиона евро.
Трансфер бразильца вошел в пятерку самых дорогих подписаний туринской команды, заняв четвертое место. Лидерство за Криштиану Роналду, за которого было заплачено 117 миллионов. Первая пятерка выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду (117 миллионов)
- Гонсало Игуаин (90 миллионов)
- Матейс де Лигт (85,5 миллионов)
- Артур Мело (72 миллиона)
- Джанлуиджи Буффон (52,8 миллионов)
Отметим, что большую часть суммы "Ювентус" отобьет после обратной продажи Пьянича в "Барселону".
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