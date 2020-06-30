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Аталанта приобрела футболиста Ювентуса – он может сыграть на позиции Малиновского

Италия
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Руслан, конечно, больше тяготеет к атаке…

Аталанта приобрела футболиста Ювентуса – он может сыграть на позиции Малиновского
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Пресс-служба "бергамасков" официально сообщила о переходе хавбека "Ювентуса" Симоне Мураторе. Контракт с полузащитником истекает летом 2024 года, сумма трансфера – 7 миллионов евро.

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Мураторе – воспитанник "Старой синьоры", он находился в структуре туринского клуба 13 лет. Правда, в Серии А исполнитель дебютировал только 26 июня в матче против "Лечче". Также 22-летний Симоне выходил ранее на замену в рамках поединка с "Байером" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Основная позиция Мураторе – центральный полузащитник, поэтому Симоне является конкурентом Руслана Малиновского. Отметим, что итальянец – игрок более оборонительного плана, он может сыграть даже в центре защиты. Последние два года Мураторе регулярно выступал за "Ювентус" U-23.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Симоне Мураторе
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