Аталанта приобрела футболиста Ювентуса – он может сыграть на позиции Малиновского

Пресс-служба "бергамасков" официально сообщила о переходе хавбека "Ювентуса" Симоне Мураторе. Контракт с полузащитником истекает летом 2024 года, сумма трансфера – 7 миллионов евро.

Мураторе – воспитанник "Старой синьоры", он находился в структуре туринского клуба 13 лет. Правда, в Серии А исполнитель дебютировал только 26 июня в матче против "Лечче". Также 22-летний Симоне выходил ранее на замену в рамках поединка с "Байером" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Основная позиция Мураторе – центральный полузащитник, поэтому Симоне является конкурентом Руслана Малиновского. Отметим, что итальянец – игрок более оборонительного плана, он может сыграть даже в центре защиты. Последние два года Мураторе регулярно выступал за "Ювентус" U-23.

Simone #Muratore è un giocatore dell'Atalanta! ⚫️???? Benvenuto Simone! ????????



Simone Muratore is an #Atalanta player! Welcome Simone! ????????#WelcomeMuratore #GoAtalantaGo ⚫️????https://t.co/A76MECnEOH