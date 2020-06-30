Ведьмы Филиппо Индзаги вышли в Серию А с рекордом и усилятся двумя экс-игроками Челси

Определился первый новичок Серии А следующего сезона – им стал "Беневенто" Филиппо Индзаги. Коллектив набрал 76 очков в 31 матче Серии B и установил рекорд соревнования. Это второе повышение в классе для "ведьм" после сезона-2016/17. Индзаги возглавил клуб после увольнения из "Болоньи" в январе прошлого года. Его брат Симоне сейчас руководит "Лацио".

76 - #Benevento have just been promoted in Serie A for the second time in their history, after 2016/17, thanks to 76 points picked up in 31 games: record in the history of the competition. Magic. pic.twitter.com/hR3hoHOe0N — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 29, 2020

Итальянские журналисты и СМИ сообщают, что "Беневенто" уже договорился о переходе экс-форварда "Челси" Лоика Реми. Также к команде может присоединиться другой бывший футболист "синих", а именно Андре Шюррле. В стан новичка Серии А может переехать защитник "Монако" Камиль Глик – у 32-летнего поляка через год заканчивается контракт.

Loïc Remy from Lille to Benevento - crazy move of the day in Serie A. Three years contract agreed and medicals soon. ???? @SkySport @DiMarzio #transfers #Lille — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2020

"Беневенто" в Италии имеет прозвище "ведьмы", поскольку одноименный город, где базируется команда, известен как "город ведьм" из-за религиозных обрядов язычников, которые проводились Лангобардами вдоль реки Сабато.