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Ведьмы Филиппо Индзаги вышли в Серию А с рекордом и усилятся двумя экс-игроками Челси

Италия
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Пиппо теперь в одном дивизионе с братом Симоне

Ведьмы Филиппо Индзаги вышли в Серию А с рекордом и усилятся двумя экс-игроками Челси
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Определился первый новичок Серии А следующего сезона – им стал "Беневенто" Филиппо Индзаги. Коллектив набрал 76 очков в 31 матче Серии B и установил рекорд соревнования. Это второе повышение в классе для "ведьм" после сезона-2016/17. Индзаги возглавил клуб после увольнения из "Болоньи" в январе прошлого года. Его брат Симоне сейчас руководит "Лацио".

Итальянские журналисты и СМИ сообщают, что "Беневенто" уже договорился о переходе экс-форварда "Челси" Лоика Реми. Также к команде может присоединиться другой бывший футболист "синих", а именно Андре Шюррле. В стан новичка Серии А может переехать защитник "Монако" Камиль Глик – у 32-летнего поляка через год заканчивается контракт.

"Беневенто" в Италии имеет прозвище "ведьмы", поскольку одноименный город, где базируется команда, известен как "город ведьм" из-за религиозных обрядов язычников, которые проводились Лангобардами вдоль реки Сабато.

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В статье: Андре Шюррле Лоик Реми Филиппо Индзаги Серия А Камил Глик Беневенто Серия B
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Источник:
Di Marzio

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