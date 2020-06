Ведьмы Филиппо Индзаги вышли в Серию А с рекордом и усилятся двумя экс-игроками Челси

Определился первый новичок Серии А следующего сезона – им стал "Беневенто" Филиппо Индзаги. Коллектив набрал 76 очков в 31 матче Серии B и установил рекорд соревнования. Это второе повышение в классе для "ведьм" после сезона-2016/17. Индзаги возглавил клуб после увольнения из "Болоньи" в январе прошлого года. Его брат Симоне сейчас руководит "Лацио".

