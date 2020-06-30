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Хакими уже прибыл в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр для перехода в Интер
Прекрасное усиление для Конте
Ашраф Хакими уже попрощался с "Боруссией". По данным многих СМИ, в ближайшее время он подпишет контракт с "Интером".
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Сегодня защитник был замечен в Милане. Его ждет медосмотр, после чего состоится подписания пятилетнего контракта. "Реал" получает за Ашрафа 40 миллионов евро.
Achraf Hakimi arriving for his Inter medical!pic.twitter.com/0GEfMjp4i6— African Football HQ (@AfricanFtblHQ) June 30, 2020
В текущем сезоне Хакими провел 45 матчей, в которых совершил 19 результативных действий (9+10).
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