Хакими уже прибыл в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр для перехода в Интер

Ашраф Хакими уже попрощался с "Боруссией". По данным многих СМИ, в ближайшее время он подпишет контракт с "Интером".

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Сегодня защитник был замечен в Милане. Его ждет медосмотр, после чего состоится подписания пятилетнего контракта. "Реал" получает за Ашрафа 40 миллионов евро.

Achraf Hakimi arriving for his Inter medical!pic.twitter.com/0GEfMjp4i6 — African Football HQ (@AfricanFtblHQ) June 30, 2020

В текущем сезоне Хакими провел 45 матчей, в которых совершил 19 результативных действий (9+10).