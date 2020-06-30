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Хакими уже прибыл в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр для перехода в Интер

Италия
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Прекрасное усиление для Конте

Хакими уже прибыл в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр для перехода в Интер
UA-Футбол
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Ашраф Хакими уже попрощался с "Боруссией". По данным многих СМИ, в ближайшее время он подпишет контракт с "Интером".

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Сегодня защитник был замечен в Милане. Его ждет медосмотр, после чего состоится подписания пятилетнего контракта. "Реал" получает за Ашрафа 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Хакими провел 45 матчей, в которых совершил 19 результативных действий (9+10).

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В статье: Интер (Милан) Ашраф Хакими
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