Пиоли: Сейчас Милан может обыграть любого соперника

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о состоянии своей команды перед встречей со "СПАЛом".

"Нам нужно было время, что воплотить в жизнь наши идеи и продолжать развиваться. Впереди нас ждет непростая игра, в которой нам нужно набирать очки.

"Милану" нужно сосредоточиться. Очень важно, что у нас есть право проводить пять замен, это прибавляет вариативность. На данный момент, мы недовольны нашим положением в таблице. Но "Милан" может обыграть любого соперника", - заявил специалист.

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Отметим, что "россонери" идут седьмыми, имея в активе 42 очка.