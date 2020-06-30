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Серия А. Лацио страдает, однако вновь вырывает победу

Италия
(1 голосов)

Борьба за Скудетто жива

Серия А. Лацио страдает, однако вновь вырывает победу
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 1:2

Голы: Белотти 5 (пен.) - Иммобиле 48, Пароло 73

"Торино": Сиригу, Льянко, Нкулу, Бремер (Миллико 80), Айна (Эдера 70), Лукич (Джиджи 80), Ринкон, Мейте, Де Сильвестри (Ансальди 60), Верди (Беренгер 60), Белотти

"Лацио": Стракоша, Патрик (Баштуш 90), Ачерби, Раду, Лаццари (Д. Андерсон 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Ж. Лукаку 60), Кайседо (Корреа 60), Иммобиле

Предупреждения: Верди 45 - Иммобиле 4, Кайседо 29, Ж. Лукаку 74

Несмотря на 0:4 в первом круге, "Торино" - неудобный соперник для "Лацио". Счет по победам в последних пяти очных матчах - 2:2, причем успехи "быков" больно били по "орлам". Ныне первые проводят ужасный сезон, пропустили четыре мяча от "Кальяри" в 28-ом туре. Но и вторым тяжело. Они уступили "Аталанте", еле-еле, с 0:1, переиграли "Фиорентину". Насчитывают несколько важных травмированных и еще несколько вышедших сегодня на поле с травмой. Их лидер Чиро Иммобиле забил лишь один гол с игры в семи предыдущих матчах. И все же и в Турине команде удался тяжелый камбек.

"Торино" начал лучше, во время розыгрыша штрафного мяч попал в выставленную руку Иммобиле, и Белотти реализовал пенальти. "Лацио" начал осаду ворот Сиригу. Но в первые 20 минут играл без тени ума и скорости, лишь "кроссами" с флангов. Затем начал искать умные передачи через центр. Иммобиле дважды оказался на очень хороших позициях. Но дважды подтвердил свой кризис, пробив намного выше. Также "лациале" слишком часто попадали в офсайд. Ачерби таким образом замкнул головой со штрафного. До этого в створ ворот наконец попали законно - Пароло головой. Сиригу отбил.

Второй тайм уже начался иначе. Блестящим пасом вразрез Луиса Альберто (14-й ассист в сезоне) и мягким ударом Иммобиле в дальний угол. Для Чиро 29-й гол стал повторением своего рекорда карьеры. "Торино", не атаковавший после своего гола, ответил ударом Айны издали. Неточным. А в целом успокоил игру. До 65-ой минуты даже осады не было. Но когда она возобновилась - вскоре дала результат. В затяжной атаке с ударом Милинковича-Савича с угла вратарской Сиригу справился, а с попыткой Пароло с линии штрафной - нет. Из-за рикошета. И этот результат удалось уверенно отстоять.

Двухсотый матч во главе "Лацио" заканчивается победой Симоне Индзаги. Иммобиле, забивший 96-ой гол в этих матчах, укрепляет лидерство и в таблице бомбардиров сезона, и в таблице бомбардиров Серии А последних 26-ти лет у одного тренера. А главное - очередные три очка сохраняют жизнь борьбе за Скудетто. "Лацио" явно далеко не в лучшей форме. Вновь пропустил первым. Не побеждал в гостях с разницей более одного мяча с августа. Но находит в себе силы, прежде всего ментальные, для победы. 22 очка из 68-ми он набрал камбеками. Орлиный характер.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Торино (Турин)
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