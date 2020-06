Официально: Рома договорилась о продлении аренды Мхитаряна

Генрих Мхитарян остается в "Роме". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Аренда полузащитника продлена до конца текущего сезона. Помимо этого, было достигнуто принципиальное соглашение с "Арсеналом" о пролонгации сделки до лета 2021-го.

