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Официально: Рома договорилась о продлении аренды Мхитаряна
Хорошие новости для Фонсеки
Генрих Мхитарян остается в "Роме". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Аренда полузащитника продлена до конца текущего сезона. Помимо этого, было достигнуто принципиальное соглашение с "Арсеналом" о пролонгации сделки до лета 2021-го.
MICKI STAYS— AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2020
We've agreed a deal that will see @HenrikhMkh stay until the end of the current season, with a preliminary agreement for the 2020-21 campaign too!
#ASRoma
В текущем сезоне армянский полузащитник отыграл 22 матча и совершил десять результативных действий (6+4).