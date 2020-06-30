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Официально: Рома договорилась о продлении аренды Мхитаряна

Италия
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Официально: Рома договорилась о продлении аренды Мхитаряна
UA-Футбол
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Генрих Мхитарян остается в "Роме". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Аренда полузащитника продлена до конца текущего сезона. Помимо этого, было достигнуто принципиальное соглашение с "Арсеналом" о пролонгации сделки до лета 2021-го.

В текущем сезоне армянский полузащитник отыграл 22 матча и совершил десять результативных действий (6+4).

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В статье: Генрих Мхитарян Арсенал (Лондон) Рома (Рим)
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