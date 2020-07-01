Италия
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Любимый стиль Леоненко. ВИДЕО мастерского гола Дугласа Косты в матче Серии А
Бразилец напомнил, каким точным ударом обладает
Вашему вниманию видео третьего гола Ювентуса в ворота Дженоа в матче 29-го тура. На этот раз отличился экс-игрок Шахтера бразилец Дуглас Коста. Атакующий хавбек по идеальной траектории закрутил мяч в дальнюю девятку.
Отметим, что для Кости это лишь второй гол в текущем розыгрыше Серии А. Однако стоит заметить, что в течение сезона он пропустил 17 матчей из-за травм.
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Комментарии (2)
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dimetradze (Кременчуг)
01.07.2020 в 09:33
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 08:19
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