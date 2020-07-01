Любимый стиль Леоненко. ВИДЕО мастерского гола Дугласа Косты в матче Серии А

Вашему вниманию видео третьего гола Ювентуса в ворота Дженоа в матче 29-го тура. На этот раз отличился экс-игрок Шахтера бразилец Дуглас Коста. Атакующий хавбек по идеальной траектории закрутил мяч в дальнюю девятку.

Отметим, что для Кости это лишь второй гол в текущем розыгрыше Серии А. Однако стоит заметить, что в течение сезона он пропустил 17 матчей из-за травм.