Пушка страшная: скорость полета мяча после голевого удара Роналду в поединке с Дженоа превысила 105 км/ч

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в поединке 29-го тура Серии А против "Дженоа" (3:1). По информации Corriere dello Sport, скорость полета мяча после результативного выстрела португальца превысила 105 км/ч.

Самыми сильными ударами в карьере Роналду остаются два – один из них был забит в составе "Манчестер Юнайтед", а другой – за мадридский "Реал". В обоих случаях скорость полета мяча составила 120 км/ч.

Роналду сыграл за "Старую синьору" 25 матчей в чемпионате Италии в текущем сезоне (24 гола и 4 результативных передачи).