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Пушка страшная: скорость полета мяча после голевого удара Роналду в поединке с Дженоа превысила 105 км/ч

Италия
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Криштиану on fire

Пушка страшная: скорость полета мяча после голевого удара Роналду в поединке с Дженоа превысила 105 км/ч
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в поединке 29-го тура Серии А против "Дженоа" (3:1). По информации Corriere dello Sport, скорость полета мяча после результативного выстрела португальца превысила 105 км/ч.

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Самыми сильными ударами в карьере Роналду остаются два – один из них был забит в составе "Манчестер Юнайтед", а другой – за мадридский "Реал". В обоих случаях скорость полета мяча составила 120 км/ч.

Пушка страшная: скорость полета мяча после голевого удара Роналду в поединке с Дженоа превысила 105 км/ч - изображение 1

Роналду сыграл за "Старую синьору" 25 матчей в чемпионате Италии в текущем сезоне (24 гола и 4 результативных передачи).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Corriere dello Sport

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