Иммобиле грозит Левандовски. Торино - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча итальянской Серии А, в котором Лацио переиграл Торино и продолжил погоню за Ювентусом. Героем встречи стал Чиро Иммобиле, который сначала сравнял счет, а затем ассистировал Пароло. Для главного бомбардира орлов это уже 29-й гол в текущем чемпионате. Учитывая, что до завершения чемпионата Италии еще девять туров, у Чиро есть все шансы опередить Роберта Левандовски в борьбе за золотую бутсу сезона 2019/20. У поляка, напомним, 34 гола, но чемпионат Германии уже завершился.

Серия А. 29 тур

Торино - Лацио 1:2

Голы: Белотти 5 пен. - Иммобиле 48, Пароло 72