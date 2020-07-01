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Иммобиле грозит Левандовски. Торино - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Торино - Лацио, 30 июня 2020

Иммобиле грозит Левандовски. Торино - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча итальянской Серии А, в котором Лацио переиграл Торино и продолжил погоню за Ювентусом. Героем встречи стал Чиро Иммобиле, который сначала сравнял счет, а затем ассистировал Пароло. Для главного бомбардира орлов это уже 29-й гол в текущем чемпионате. Учитывая, что до завершения чемпионата Италии еще девять туров, у Чиро есть все шансы опередить Роберта Левандовски в борьбе за золотую бутсу сезона 2019/20. У поляка, напомним, 34 гола, но чемпионат Германии уже завершился.

Серия А. 29 тур

Торино - Лацио 1:2

Голы: Белотти 5 пен. - Иммобиле 48, Пароло 72

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Торино (Турин)
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