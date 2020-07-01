Италия
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Ундер близок к переходу в Наполи
Игрок уже согласовал контракт с клубом
Полузащитник "Ромы" Ченгиз Ундер близок к уходу из клуба.
По информации La Repubblica, 22-летний хавбек согласовал личный контракт с "Наполи". Неаполитанцы готовы платить Ундеру 3 млн евро за сезон.
По данным источника, "Наполи" готов предложить "Роме" за этот трансфер не более 25 млн евро, но римский клуб хочет получить 30 млн евро.
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