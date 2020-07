Официально: Санчес и Смоллинг останутся в Италии до конца сезона

Алексис Санчес и Крис Смоллинг задержатся в Италии. Об этом сообщает официальный сайт "МЮ".

Англичане разрешили им остаться в "Интере" и "Роме" до конца сезона в Серии А. Чемпионат заканчивается 2-го августа. После этого Санчес и Смоллинг вернутся в "МЮ".

