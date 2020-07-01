Италия
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Официально: Санчес и Смоллинг останутся в Италии до конца сезона
А потом - в "МЮ"
Алексис Санчес и Крис Смоллинг задержатся в Италии. Об этом сообщает официальный сайт "МЮ".
Англичане разрешили им остаться в "Интере" и "Роме" до конца сезона в Серии А. Чемпионат заканчивается 2-го августа. После этого Санчес и Смоллинг вернутся в "МЮ".
The latest on @Alexis_Sanchez and @ChrisSmalling #MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2020
Ранее Крис неоднократно говорил о своем желании остаться в "Роме".
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