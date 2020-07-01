Официально: Санчес и Смоллинг останутся в Италии до конца сезона

Алексис Санчес и Крис Смоллинг задержатся в Италии. Об этом сообщает официальный сайт "МЮ".

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Англичане разрешили им остаться в "Интере" и "Роме" до конца сезона в Серии А. Чемпионат заканчивается 2-го августа. После этого Санчес и Смоллинг вернутся в "МЮ".

Ранее Крис неоднократно говорил о своем желании остаться в "Роме".