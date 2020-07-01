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Фонсека: Люди ошибаются, если думают, что сезон для Ромы закончен

Италия
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Но отрыв от четвертого места внушительный

Фонсека: Люди ошибаются, если думают, что сезон для Ромы закончен
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека уверяет, что его клуб продолжит борьбу за четвертую строчку в Серии А. Сейчас они отстают от "Аталанты" на девять очков.

"Сейчас не время заглядывать далеко наперед. Нам нужно сосредотачиваться от матча к матчу. Если люди думают, что сезон для нас уже закончен, то они ошибаются.

У нас такие же амбиции, как и были ранее. Завтра нас ждет важный матч, после этого другой, такой же важный матч. Мы хотим побеждать", - заявил португалец.

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В важном матче завтра "Рома" сыграет против "Удинезе".

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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