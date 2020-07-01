Серия А. Наиболее легкая победа Интера в сезоне

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Брешия" 6:0

Голы: Янг 4, Санчес 20 (пен.), Д'Амброзио 45, Гальярдини 51, Эриксен 84, Кандрева 88

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Де Фрай (Раноккия 46), Мозес (Кандрева 68), Гальярдини (Эриксен 68), Барелла (Агуме 60), Валеро, Янг, Санчес, Л. Мартинес (Лукаку 68)

"Брешия": Йоронен, Сабелли (Мангравити 58), Папетти, Матею, Семприни, Д. Дессена (Гецци 82), Тонали, Жмрхал (Шпалек 59), Айе, Скрабб (Бьярнасон 46), Ал. Доннарумма (Торрегросса 46)

Предупреждения: Де Фрай 41, Агуме 64 - Матею 20, Семприни 62

Если бы после 3:3 против "Сассуоло" "Интер" не победил и "Парму" - давление в клубе немало возросло бы. Настолько, что даже последняя команда лиги показалась бы серьёзным соперником. Тем более, что в первом круге (1:2) "Брешия" боролась на равных и уступила лишь из-за непривычного техничного дальнего удара Лукаку и сейвов Хандановича. Однако два поздних гола позволили победить в Парме. И через несколько дней была одержана уже гораздо более лёгкая и спокойная победа. Наиболее лёгкая в сезоне для "нерадзурри". Даже далеко не первым составом.

Первой объявилась как раз "Брешия". Перехват у штрафной Хандановича вывел Альфредо Доннарумму на него. Лишь затем Алексис Санчес прошёл по правому флангу и прострелил на Янга. Англичанин, в отличие от итальянца, попал в ворота. На 20-ой минуте Мозес с паса Санчеса прорвался в штрафную и упал (не факт, что Матею толкал его). В третьем и четвёртом голах чилиец также принял участие. Перевод на фланг Янгу, навесившему на голову Д'Амброзио, угловой на голову Гальярдини. А завершали Эриксен на добивании и Кандрева издали.

"Нерадзурри" даже без Лукаку, Брозовича, Шкриньяра и Кандревы в "старте" не позволяют другим "нерадзурри" - "Аталанте" - приблизиться. Да еще и не пропускают во второй раз в 12-ти последних матчах. А Алексис Санчес наконец-то показал, на что способен.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Кальяри" 1:1

Голы: Барроу 45 - Симеоне 46

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Данило, Бани, Дайкс (Крейчи 71), Медель (Сванберг 90), Схутен (Домингес 70), Сориано, Орсолини, Барроу, Паласио (Сансоне 71)

"Кальяри": Краньо, Валюкевич (Пизакане 65), Чеппителли (Ликояннис 24), Карбони, Маттьелло, Нандес, Лука Пеллегрини (Ионицэ 78), Рог, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне

Предупреждения: Схутен 14, Томиясу 19, Дайкс 65 - Карбони 25, Лука Пеллегрини 49