Серия А. Милан еле спасается от аутсайдера

Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ - "Милан" 2:2

Голы: Валоти 13, Флоккари 30 - Леау 80, Викари 90+3 (автогол)

СПАЛ: Летица, Сала, Викари, Бонифаци (Саломон 67), Томович, Д'Алессандро, Вальдифиори, Дабо (Чонек 82), Валоти (Миссироли 46), Петанья, Флоккари (Фарес 46, Стрефецца 75)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Леау 46), Габбия, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт 65), Кесси, Беннасер (Бонавентура 70), Кастильехо (Салемакерс 16), Пакета, Чалханоглу, Ребич (Ибрагимович 65)



Предупреждения: Вальдифиори 45, Летица 58, Дабо 83

Удаление: Д'Алессандро 43 (прямая красная)

Казалось, "Милан" вышел из перерыва в хорошей форме. Он остановил "Ювентус" в гостях в Кубке на 0:0, добыл 4:1 в Лечче, впервые в сезоне переиграл соперника из Топ-5 - "Рому". После такого СПАЛ с предпоследнего места в лиге уже казался лёгким соперником. Наставник "россонери" Стефано Пиоли уже начал говорить о времени на развитие как о прошлом, о том, что его команда способна победить всех. И тут же, в своих "лучших" традициях команда оступилась в теоретически лёгком матче. До стабильности ей еще очень далеко.

Вроде бы в первом тайме "дьяволы" играли довольно живо и умно. Уже с первых минут интересно, размашисто комбинировали, пробивали по воротам. Проблема в том, что все-таки таких комбинаций было не так много, а "мертвых" минут с крайне низким темпом - больше. К тому же, удары наносились поспешно - издали либо с острого угла. Издали Чалханоглу в концовке тайма задел стойку, в середине Летица спас от удара турка из центра штрафной. Потащил мощный удар Пакеты с острого угла. И в целом на этом все.

У своих ворот гости жутко ошибались. Ровно два раза, но этого хватило. Во время углового мяч метался по штрафной, пока Валоти не протолкнул его в ворота. Затем Доннарумма вышел из ворот, а Флоккари удался великолепный удар по дуге над ним с 30-ти метров. Во втором же тайме штурм "Миланом" ворот оставшегося вдесятером соперника состоял из забросов в штрафную и ударов издали. То в никуда, то в защитников. Однажды Викари остановил попытку Салемакерса на линии ворот.

С выходом на поле Златана Ибрагимовича начались и удары из пределов штрафной. Впрочем, не более точные. "Милан" довел число ударов до 39-ти, но продолжал действовать неразумно, да и разве что обстреливал трибуны. Лишь Леау четко замкнул прострел. "Четко" замкнул прострел Салемакерса и Викари - в собственные ворота в добавленное время. "Россонери" явно повезло.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Парма" 3:2

Голы: Ди Кармине 45+3 (пен.), Дзакканьи 54, Пессина 81 - Кулушевски 14, Гальоло 64

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович (Дзакканьи 46), Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Лазович 46), Верре (Баду 84), Борини (Пессина 65), Ди Кармине (Эмперор 46)

"Парма": Сепе, Лорини (Дармиан 77), Якопони, Алвеш, Гальоло, Эрнани (Силигарди 87), Бругман, Барилла (Куртич 46), Кулушевски, Корнелиус (Жервиньо 46), Капрари (Карамо 60)

Предупреждения: Эмперор 55, Пессина 90+4 - Барилла 6, Якопони 15, Эрнани 38

Иван Юрич продолжает говорить о выживании как о главной цели. При том, что его "Верона" уже давно сенсация лиги и претендент на место в Лиге Европы. Она умеет бороться, играет жестко, быстро и организованно. "Парма" играет в похожем стиле, борется за то же. Обе были страшно разочарованы последним туром - первые потеряли победу на 97-ой минуте, вторые с 1:0 на 84-ой пришли к поражению от "Интера". Для обоих очный матч был возможностью продемонстрировать характер. И это удалось новичку.

Кулушевски открыл счет почти на той же минуте, что и Жервиньо против "Интера". И довольно похоже - протащил мяч мимо защитников и положил его в угол. Впрочем, на этот раз "Парма" пропустила даже раньше. Ди Кармине реализовал пенальти. А Дзакканьи уж точно сымитировал Жервиньо. В районе левого угла сместился мимо защитников и пробил под дальнюю стойку. Гальоло еще сравнял счет на добивании после удара Кулушевски. Но последнее слово осталось за Верре, повесившим "сомбреро" сразу двоим защитникам, и мощным ударом Пессины.

"Верона" лишь в одном очке позади "Милана".

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Сампдория" 1:2

Голы: Манкозу 50 (пен.) - Рамирес 39 (пен.), 75 (пен.)

"Лечче": Габриэль, Рисполи, Донати, Меккарьелло (Бабакар 46), Пас, Кальдерони (Вера 88), Тахцидис (Петриччионе 46), Барак, Манкозу, Фалько (Фариас 68), Сапонара (Шахов 81)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, О. Колли, Ауджелло (Мурру 76), Депаоли, Торсби, Экдаль (Виейра 76), Янкто (Лерис 84), Рамирес, Бонаццоли (Габбьядини 46)

Предупреждения: Пас 36, Манкозу 67 - Ауджелло 58, Торсби 77, Берешински 90

Матч за шесть очков. "Лечче" начал его в зоне вылета с 25-ю очками, "Сампдория" - над ней с 26-ю. Первые потерпели четыре поражения подряд с 19-ю пропущенными. Вторые набрали лишь семь очков в последних девяти матчах, ноль - в последних трех. Кроме как здесь, побеждать больше негде. Победили гости, реализовав на один пенальти больше и сильно осложнив жизнь хозяевам. Ведь в следующих турах "Лечче" ожидает выезд к сильному "Сассуоло" и матч дома с "Лацио". На какое расстояние убегут соперники за это время?

За девять минут на поле Евгений Шахов ударами либо пасами под удары не отличился.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сассуоло" 1:3

Голы: Кутроне 90 - Дефрель 24 (пен.), 36, Мулдур 61

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Чеккерини (Игор 64), Лирола (Кутроне 51), Геззаль (Бенасси 76), Пулгар, Кастровилли (Данкан 64), Дальберт, Кьеза, Рибери (Соттил 64)

"Сассуоло": Пеголо, Мулдур, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио (Кирьякопулос 46), Маньянелли, Локателли (Бурабия 61), Траоре (Берарди 46), Джуричич (Гион 90), Бога, Дефрель (Капуто 81)

Предупреждения: Пулгар 44, Чеккерини 51, Кастровилли 63, Геззаль 73 - Рожерио 4, Траоре 43