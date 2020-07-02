Де Лигт рассказал о своем прогрессе после первого сезона в Ювентусе

Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт, за которого прошлым летом была заплачено более 80 миллионов евро, уверен, что серьезно вырос за прошедший год.

"Я очень сильно вырос в физическом плане, а также избавился от тяжелых мыслей, что важно для игры. В Италии очень много хороших форвардов, против которых сложно играть.

Есть Лукаку, который очень силен и быстр. Также есть Иммобиле, который хорошо играет спиной к воротам. Я стараюсь изучать каждого до матча, чтобы быть готовым", - цитирует голландца Sky Sport Italia.

За сезон Матейс успел провести 32 матча и забить три гола.