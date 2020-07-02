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Де Лигт рассказал о своем прогрессе после первого сезона в Ювентусе

Италия
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Еще есть куда расти

Де Лигт рассказал о своем прогрессе после первого сезона в Ювентусе
UA-Футбол
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Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт, за которого прошлым летом была заплачено более 80 миллионов евро, уверен, что серьезно вырос за прошедший год.

"Я очень сильно вырос в физическом плане, а также избавился от тяжелых мыслей, что важно для игры. В Италии очень много хороших форвардов, против которых сложно играть.

Есть Лукаку, который очень силен и быстр. Также есть Иммобиле, который хорошо играет спиной к воротам. Я стараюсь изучать каждого до матча, чтобы быть готовым", - цитирует голландца Sky Sport Italia.

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За сезон Матейс успел провести 32 матча и забить три гола.

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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