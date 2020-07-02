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Де Лигт рассказал о своем прогрессе после первого сезона в Ювентусе
Еще есть куда расти
Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт, за которого прошлым летом была заплачено более 80 миллионов евро, уверен, что серьезно вырос за прошедший год.
"Я очень сильно вырос в физическом плане, а также избавился от тяжелых мыслей, что важно для игры. В Италии очень много хороших форвардов, против которых сложно играть.
Есть Лукаку, который очень силен и быстр. Также есть Иммобиле, который хорошо играет спиной к воротам. Я стараюсь изучать каждого до матча, чтобы быть готовым", - цитирует голландца Sky Sport Italia.
За сезон Матейс успел провести 32 матча и забить три гола.