Удачный день: экс-игрок Металлиста поставил рекорд Серии А, Аталанта впервые выиграла семь игр подряд

Сегодня "Аталанта" добыла очередную результативную победу в Серии А. Был обыгран "Наполи" со счетом 2:0.

Для команда Гасперини данная победа стала уже седьмой подряд. Для них - это рекордный показатель. Помимо этого, отметился и полузащитник клуба - Алехандро Гомес. Он стал первым игроком Серии А, который в ХХІ веке совершил 15 голевых передач.

15 - Alejandro Gómez is the player that has delivered the most Serie A assist (15) in a single season since Opta began collecting such data in 2004-05. Generous.#AtalantaNapoli pic.twitter.com/YCJFvhHvK2