Ожидаемое движение. Итоги 29-го тура Серии А

Торино - Лацио 1:2

Дженоа - Ювентус 1:3

Интер - Брешия 6:0

Болонья - Кальяри 1:1

Фиорентина - Сассуоло 1:3

Лечче - Сампдория 1:2

СПАЛ - Милан 2:2

Эллас Верона - Парма 3:2

Аталанта - Наполи 2:0

Рома - Удинезе 0:2

В 28-ом туре Серии А мы увидели сорок голов в десяти матчах, в 29-ом - 35. Голевая феерия не утихает. А на этот раз и результаты были довольно значимы. "Ювентус" мчит вперед, "Лацио", высунув язык, цепляется ему за пятки, "Аталанта" побеждает в любом случае и любым путем, "Наполи", "Рома" и "Милан" возвращаются на круги своя, середняки и аутсайдеры не используют возможности. А "Интер" вновь оказался сумасшедшим. Только на этот раз с положительной стороны.

Старый паровоз

В нынешнюю эру доминирования "Ювентус" не раз проводил серый первый круг, не раз терял Кубок и Суперкубок. В нынешнем сезоне в первом круге он с большим трудом переиграл дома "Дженоа" и "Болонью", не победил в Лечче. Зато во втором круге, как всегда, мчит на всех парах к Скудетто. Вот и сейчас вышеуказанных соперников переиграл с общим счетом 9:1, выйдя на шесть побед подряд в Серии А. До перерыва матча против "Дженоа" чемпион не впечатлил, не пробивал соперника. Но и тогда действовал динамично, с желанием, и было ясно, что вскоре забьет. Голы пришли сразу после перерыва.

Пауло Дибала забил по голу в четырех последних матчах, причем все - красиво. И три последних стали первыми, то есть очень важными, в матчах. "Дженоа" он забил после прохода нескольких защитников. Криштиану Роналду забил ей выстрелом издали со скоростью 105 км/ч, Дуглас Коста - великолепным забросом. Такая красота - признак раскрепощенности. Матейс Де Лихт и оборона удержали соперника на четырех ударах по воротам, и голландец уже заявляет, что освоился в клубе и лиге. А Маурицио Сарри доволен даже первым таймом благодаря инициативе и созданным моментам. И отмечает прогресс в "физике".

Наставник "Юве" заявил, что именно такую команду он желает видеть. Вообще-то, в начале сезона от него ожидали построить нечто иное. Но и этот "Ювентус" силен. Силен, как в лучшие чемпионские времена Массимилиано Аллегри.

Зубами и когтями за Симоне

"Лацио" в июне-июле никак не силен. Он набрал уже 22 очка с камбеков, в том числе и шесть последних. Но ведь в каждом матче столько везения и характера не найти. Да и в 27-ом туре как раз против него устроили камбек. А ныне крайне слабый "Торино" открыл счет, затем четко защищался от лишенных мысли и скорости наскоков. Раз за разом ловил соперника в офсайде. В тренерском штабе "Лацио" вновь говорили не об игре, а о характере и жертвенности. И о полном лазарете. Команда явно падает с ног. А в субботу из-за жёлтых карточек не сыграют Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо. Кто будет забивать?

Тем не менее, и такая победа стоит три очка. Умение даже падая с ног давить соперника (16:6 по ударам по воротам), не позволить ему ничего с игры, найти гол в дебюте второго тайма, а решающий - с рикошетом - признак характера. После лишь одного гола с игры в предыдущих семи матчах Чиро Иммобиле наконец-то забил свой фирменный - с паса Луиса Альберто вразрез в отрыв. 29 его голов в 29-ти турах - повторение рекорда карьеры и рекорд лиги последних 50-ти лет. Отличный подарок к двухсотому матчу Симоне Индзаги во главе команды. Отличный командный подарок - борьба за него и победа.

Сумасшествие со знаком "плюс"

"Сумасшедшему "Интеру" знакомы разные стороны характера. Причем обычно демонстрирует его отсутствие. В Парме при весьма слабой игре он как раз фактически украл проигрышный матч в концовке. И, возможно, "кража" высвободила его. Да, "Брешия" - слабая команда. Но в первом круге и ее "Интер" победил с трудом. А ныне забил шесть, не пропустил во второй раз в 12-ти последних турах, заставил ее наставника Диего Лопеса жестко говорить о неявке игроков на матч. И это при отдыхе Лукаку и Кандревы, травмах Брозовича и Сенси, дисквалификации Шкриньяра. До второго места четыре очка.

Особо отметим глухого запасного Алексиса Санчеса. В нынешнем сезоне он начинал с первых минут четыре матча, и во всех забивал либо ассистировал. В среду на его счету гол и два ассиста, участие в еще одной голевой атаке. Роберто Гальярдини оставил позади дикий промах против "Сассуоло" и забил. Шесть разных авторов голов в одном матче - такого у "Интера" не получалось с 2003-го года. Так что Антонио Конте не зря был доволен тем, что команда не снимала ногу с акселератора. Хотя и после такой победы не поленился уколоть журналистов: "Вы всегда видите стакан наполовину пустым".

Календарь "Интера" не слишком сложен. Такая победа способна придать ему моральный импульс и протолкнуть через ближайшие туры с максимумом очков. А далее кто знает.

В стиле гранда

"Аталанта" также в четырех очках от третьего места. И даже после своего 6:0 "Интер" должен панически ее бояться. Ведь бергамцы, как настоящая Топ-команда, после возвращения уже выиграли все типы матчей. Разгромили, устроили камбек, забили три гола и победили в Удине, где и близко не наиграли на такое. А вчера выиграли тяжелейшую битву, в которой их остановили на мизерных по их меркам девяти ударах по воротам и ровно двух опасных моментах. Оба были реализованы, сняв все вопросы в первые 10 минут второго тайма. Победа в стиле гранда. Принесшая серию из семи впервые в истории клуба.

"Наполи" после семи побед в последних восьми матчах лиги, после победы в Кубке, явно был крайне неудобным соперником. Ему удалось идеально сковать всемогущую атаку "Аталанты" по рукам и ногам. Оставив ее до сороковой минуты с нулем ударов из пределов штрафной. Тем не менее, "Ла Деа" выбралась, решила все сразу же после перерыва. Алехандро Гомес установил сезонный рекорд ассистов лиги (15) после начала подсчета такой статистики (2004-й год), латераль Гозенс забил свой девятый мяч. Даже удалось не пропустить впервые после семи матчей. От Мертенса, Инсинье, Милика, Кальехона.

12 очков от "Ромы" практически обеспечивают возвращение в Лигу Чемпионов. И жаль, что нынешний сезон ЛЧ возобновляется лишь в августе. Потому что июнсько-июльская "Аталанта" уж точно способна победить всех. Джан Пьеро Гасперини отмечал немного более низкое, чем обычно, расположение его команды в матче, но и был очень доволен обороной: "Мы показали, что умеем обороняться". Если уж "Богиня" еще и научилась обороняться...

Потеряли волну

Для претендентов на Лигу Европы 29-й тур стал туром неиспользованных возможностей. "Милан" вроде бы уже поймал волну после 4:1 в Лечче и 2:0 над "Ромой". Но именно в первом матче после возвращения Златана Ибрагимовича вернулся к старым болячкам и чуть не проиграл 19-ой команде лиги. "Рома" вместо того, чтобы опомниться в матче против аутсайдера, не побеждавшего с середины января, увязла еще глубже. "Наполи" проиграл как-то слишком легко. "Парма" вновь потеряла преимущество и проиграла. "Болонья" и "Кальяри" расписали гроссмейстерскую ничью. Хотя обеим нужно побеждать.

"Милан" выглядел в Ферраре неплохо, играл быстро, в начале матча умно комбинировал. Впервые с 2013-го года нанес 39 ударов по воротам в одном матче. Стефано Пиоли был доволен усилиями игроков.

Вместе с тем, он говорил о поспешности у ворот, о ненужных ошибках в обороне. И вправду, такой бесполезный бестолковый дождь ударов по воротам трудно представить себе. А дурацкая возня при угловом и выход Доннаруммы вперед, оставивший Флоккари пространство для сумасшедшего удара по дуге, привели к двум пропущенным.

А "Рома"? Она вновь без характера, без пути, без веры в себя. Без осознания важности момента. В Милане она доминировала в первом тайме, но не создала ничего, а во втором просто растворилась. Вчера пропустила ранний гол, привезла себе удаление. Вторым составом, без Джеко, Мхитаряна, Манчини, Пасторе, дисквалифицированных Пеллегрини и Верету (неразумное решение Паулу Фонсеки провести такую глубокую ротацию, хотя он заявлял, что лидеры просто страшно устали), пыталась вернуться, но не переиграла вратаря и перекладину. А в последние полчаса вновь выключилась. До боли знакомые "волки".

К "Наполи" претензий меньше. Все-таки он уже в Лиге Европы, а вчера играл с "Аталантой" в гостях. И в первом тайме выполнил задание. Однако быстрый развал в начале второго и практически опускание рук затем - не случайно Дженнаро Гаттузо бушевал. "Они не начали тайм настолько блестяще, это мы ошиблись. Я взбешен. Мои игроки больше разговаривали с арбитрами, чем играли. Нельзя настолько терять энергию, нельзя сдаваться. Игра была у нас в руках, но мы ее выбросили". Насчет "в руках" он преувеличил. Но после такой работы в первом тайме "везувиани" были обязаны добыть лучший результат.

Сомбреро над Вероной

Типичный "Милан". Типичная "Рома". Фонсека собирается найти утерянную во время перерыва игру, призывает игроков биться до смерти. Но оба клуба слишком недооценивают Лигу Европы, слишком заняты посторонними делами, скандалами. В такой ситуации они вполне могут потерять место в Еврокубках. Например, в пользу "Вероны". Новичок не перестает удивлять. На потерю победы над "Сассуоло" на 97-ой минуте он ответил камбеком против "Пармы" на 81-ой с "сомбреро" Верре над защитниками. Он решил проблему реализации. А проблемы характера никогда и не было. Веронцы заслужили впечатляющее достижение.

Полюса и экватор аутсайдеров

Оценить действия аутсайдеров в 29-ом туре однозначно не получится. К "Дженоа" и "Торино" претензий немного: они играли прилично, соперники грозны. Тренеры обеих команд не были разочарованы их игрой. Как и тренер СПАЛ, храбро державшегося вдесятером против "Милана" в течение почти часа. Луиджи Ди Бьяджо видит живую команду. Флоккари забил замечательный гол. Но все же феррарцам, в отличие от двух других, нужно набирать очки по максимуму. И не терять их в добавленное время из-за автогола. Ведь отставание от 17-го места могло уже уменьшиться до пяти очков.

Оценить "Брешию", "Фиорентину" и "Лечче" с одной стороны и "Удинезе" с "Сампдорией" с другой явно легче. Первые не явились в Милан. Спортивный директор вторых Даниэле Праде после 1:3 от "Сассуоло" ("нероверди" в порядке и даже думают о седьмом месте), призвал игроков думать не о трансферах и говорить "не в газетах, а на поле", "харкать кровью". Наставник же "Лечче" Фабио Ливерани после пяти поражений подряд с 21-им пропущенным, и особенно - после поражения дома в матче за шесть очков, наконец-то признал режим ЧС. Признал и проблемы не только в обороне, но и в атаке.

Соответственно, наставник "Сампдории" Клаудио Раньери остался очень доволен победой, после трех поражений подряд "помогающей нам дышать". А "Удинезе" не впервые хорошо отыграл против Топ-команды. Он чуть не отобрал очки у "Аталанты" и компенсировал то поражение красивой победой в Риме. Контратаки, уверенное владение мячом, оборона под прессингом, вновь успешные контратаки... Не случайно главный тренер Лука Готти назвал победу "тонизирующей" и говорил об "окончании девятиматчевого кошмара". "Без побед неясно, на правильном ли ты пути". Похоже, фриуланцы на правильном.

Фото - Ansa, Sky Italia