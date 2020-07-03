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Даже Гаттузо капитулирует. Аталанта - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Серии А Аталанта - Наполи, 2 июля 2020
Вашему вниманию видеообзор матча 29-го тура чемпионата Италии, в котором встречались Аталанта и Наполи. Неаполитанцы в Серии А выиграли пять матчей подряд, параллельно взяв Кубок Италии. Однако команда из Бергамо сейчас находится в невероятной форме - сине-черные, забив два гола в начале второго тайма, отпраздновали свою десятую победу подряд (во всех турнирах). На этот раз Аталанта справилась без Руслана Малиновского, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Как следствие бергамцы оторвались от Ромы уже на 12 очков, Интер впереди на четыре.
Серия А. 29-й тур
2 июля. Бергамо. Стадио Атлети Адзурри д'Италия
Аталанта - Наполи 2:0
Голы: Пашалич 47, Гозенс 55